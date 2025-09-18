Alerta en Boca: Cavani sufrió una distensión y es duda para jugar ante Central Córdoba

El delantero uruguayo Edinson Cavani sufrió una distensión del psoas derecho y es duda en Boca para el partido ante Central Córdoba de la fecha 9 del Clausura

El delantero uruguayo Edinson Cavani sufrió una distensión del Psoas derecho y es duda en Boca para el partido frente a Central Córdoba por la fecha 9 del Clausura. Este jueves, el Matador no participó de la práctica por una fuerte molestia física en la zona lumbar, la cual fue examinada por el cuerpo médico, quien reveló el negativo diagnóstico.

Con su posible baja para el enfrentamiento con el Ferroviario, Cavani saldrá de la lista de convocados y algún juvenil o jugador con poco rodaje podría ingresar al banco de los suplentes de Boca.

Una gran duda en Boca

Hasta el momento, el cuerpo técnico del Xeneize no reveló el listado de los futbolistas convocados. Por ende, no es posible descartar al uruguayo del listado, pero en el hipotético caso de su convocatoria estará condicionado por su lesión.

Lo más probable será su descarte del listado de concentrados. Con esta suposición, el elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perderá al experimentado atacante de 38 años y deberá optar por talentos jóvenes. El “Matador” no podrá encabezar la delantera con Miguel Meretiel; en este caso, el otro uruguayo estará acompañado por Milton Giménez.