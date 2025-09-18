Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, el que más jugadores Sub 21 utiliza en la Liga Profesional

Se conoció un relevamiento estadístico que tiene a Unión como el equipo que más minutos le da a jugadores Sub 21 en la Liga Profesional

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2025 · 18:24hs
Prensa Unión

Mientras pelea en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura, Unión también encabeza otra tabla que habla de identidad, convicción y proyecto a largo plazo. Según un relevamiento estadístico, es el equipo que más minutos les da a jugadores Sub 21 en este 2025 en la Liga Profesional.

Con un 43% del total de los minutos repartidos entre futbolistas de entre 15 y 21 años, Unión se ubica en la cima del ranking, por encima de Banfield (40%) y San Lorenzo (37%), dos también reconocidos por nutrirse de sus canteras. Datos relevados por la cuenta en redes DataMoroni.

Unión mantiene un proyecto

A diferencia de otros equipos donde la aparición de juveniles responde, en muchos casos, a urgencias económicas o deportivas, en Unión hay un proyecto que viene madurando desde hace varias temporadas. Un trabajo silencioso, pero sostenido, que empezó a dar sus frutos con nombres. Hoy, con valores como Lautaro Vargas, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco como fijas pese a su edad.

Hoy, bajo la conducción de Leonardo Madelón, ese camino no solo se mantiene, sino que convive con resultados: el equipo marcha puntero, transmite solidez, y sigue dándole lugar a los pibes que vienen pidiendo pista. Un dato que confirma que no se trata de casualidades, sino de una causalidad bien planificada.

Fútbol de Primera y raíces de casa. Unión demuestra que es posible competir y formar al mismo tiempo. La estadística no solo lo destaca como el líder del torneo, sino también como el mayor referente actual del trabajo de inferiores en el fútbol argentino.

