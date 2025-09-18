Uno Santa Fe | Santa Fe | proyecto

Jorge Andrés Fernández presentó un proyecto para crear la Oficina Municipal Anticorrupción en Santa Fe

Se trata de un organismo autónomo que tendrá como objetivo prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en el ámbito del municipio de Santa Fe.

18 de septiembre 2025 · 11:28hs
Jorge Fernández

Jorge Fernández

El concejal Jorge Andrés Fernández ingresó un proyecto de ordenanza que propone la creación de la Oficina Municipal Anticorrupción, un organismo autónomo con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en el ámbito del municipio de Santa Fe.

La iniciativa plantea que la Oficina funcione en la órbita del Honorable Concejo Municipal, dotándola de independencia y legitimidad institucional para llevar adelante investigaciones y programas de transparencia.

“La lucha contra la corrupción es un tema central en la agenda pública a nivel internacional, nacional y provincial. Santa Fe no puede quedar atrás. Con esta Oficina buscamos fortalecer la confianza ciudadana, garantizar mayor control y acercar el municipio a los vecinos a través de la transparencia”, destacó Fernández.

El proyecto establece que la Oficina contará con un Director designado por el Concejo, con un mandato de cinco años y prohibición de ejercer actividad política partidaria. Asimismo, se prevé la creación de dos secretarías específicas: una de Investigación y otra de Prevención y Planificación.

Entre las principales funciones, se destacan:

-Recibir denuncias e investigar de oficio posibles actos de corrupción.

-Denunciar ante la Justicia y constituirse en querellante cuando corresponda.

-Controlar las declaraciones juradas de los funcionarios.

-Elaborar programas de prevención y fortalecer las políticas de transparencia.

-Coordinar acciones con organismos provinciales, nacionales e internacionales.

Fernández remarcó que el proyecto se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como en las experiencias de la Oficina Anticorrupción a nivel nacional y de la Dirección Provincial de Anticorrupción.

“Es un paso fundamental para modernizar nuestras instituciones y garantizar que el municipio de Santa Fe cuente con una herramienta sólida, transparente y cercana a la ciudadanía. Queremos un gobierno municipal más abierto, responsable y confiable”, concluyó el concejal.

