Uno Santa Fe | Información General | Choque

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de santafesinos en un choque frontal en la ruta 136

El accidente ocurrió entre Gualeguaychú y Fray Bentos. La mujer estaba embarazada y no lograron salvar al bebé. Hay un único sobreviviente del choque

4 de enero 2026 · 10:50hs
El choque dejó como saldo cuatro víctimas fatales

El choque dejó como saldo cuatro víctimas fatales

Un choque frontal ocurrido este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 136, en el tramo que une Gualeguaychú con Fray Bentos, dejó un saldo de cuatro víctimas fatales y un único sobreviviente: un niño de dos años que será dado de alta en las próximas horas. Entre las personas fallecidas se encuentran un matrimonio rosarino, una mujer uruguaya y el bebé que una de las víctimas llevaba en su vientre.

El accidente se produjo pasadas las 9, a la altura del kilómetro 31 de la traza, en circunstancias que todavía son materia de investigación judicial. El impacto fue de extrema violencia y generó un amplio operativo de emergencia que mantuvo interrumpido el tránsito durante varias horas.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo a las primeras pericias, una camioneta Kia conducida por una mujer uruguaya de 48 años se habría cruzado de carril y colisionó de frente contra un Chevrolet Cruze que regresaba desde Uruguay hacia Rosario. En ese vehículo viajaba una familia rosarina que volvía a la ciudad tras cruzar la frontera.

El impacto frontal provocó la muerte inmediata de los conductores de ambos rodados, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados de urgencia a centros de salud.

Las víctimas fatales

El siniestro sucedió aproximadamente a las 9,30, fue un choque frontal entre una camioneta Kia conducida por Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, domiciliada en Fray Bentos, y un Chevrolet Kruze donde viajaban Germán Perrone, rosarino de 39 años, su esposa Sabrina Judith Onyskin, que estaba embarazada, y el pequeño Fausto Perrone Onyskin.

Por las primeras investigaciones, los rosarinos viajaban hacia la Argentina, mientras que la mujer fraybentina regresaba a su ciudad uruguaya luego de haber dejado al esposo en la estación de servicio.

La conductora uruguaya perdió el control de su camioneta,posiblemente al pisar un espejo de agua en medio de una lluvia en la zona fronteriza, cuando iba a una velocidad de 110 kilómetros. La mujer “voló” de su auto y falleció en el lugar. También murió en el momento Germán Perrone, quien quedó atrapado y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

La mujer embarazada fue trasladada al hospital Centenario, donde murió de un paro cardiorrespiratorio traumático y falleció a las 13,15. Le extrajeron el bebé e intentaron salvarlo, pero el neonato también falleció.

El único sobreviviente

El único sobreviviente del choque fue Fausto Perrone Onyskiw, hijo del matrimonio rosarino. El niño, de dos años, sufrió lesiones leves y permaneció internado bajo observación médica, acompañado por su abuela. Este sábado se confirmó que recibirá el alta médica tras evolucionar favorablemente.

Desde el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia Copnaf informaron que el menor se encuentra clínicamente estable y que continúa recibiendo acompañamiento y contención institucional.

Investigación en curso

La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Bartolo, quien ordenó una serie de peritajes para determinar las causas del siniestro. Entre las medidas dispuestas se encuentran el análisis de la mecánica del impacto, la velocidad de los vehículos, las condiciones de la calzada y la situación climática al momento del choque.

Mientras se desarrollaban las tareas periciales y el retiro de los vehículos, el tránsito en la Ruta 136 permaneció interrumpido durante varias horas, con desvíos y demoras en uno de los pasos internacionales más transitados de la región.

Choque Uruguay Gualeguaychú santafesinos
Noticias relacionadas
La Latin NCAP detalló la capacidad de seguridad de los nuevos modelos de 2025.

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

El trágico choque en la ruta nacional A012 sucedió este lunes entre Roldán y Zavalla

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Fuerte choque en zona sur. El rescate de uno de los ocupantes del auto volcado.

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

un auto de coleccion de 180 mil dolares choco en buenos aires y quedo destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Lo último

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Último Momento
Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe