Uno Santa Fe | Información General | Quini 6

Un nene de 4 años pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Vicente es rosarino, cumplió cuatro años y eligió una particular temática. La torta, las golosinas y hasta el pogo familiar al ritmo del Quini 6 conquistaron TikTok.

22 de octubre 2026 · 09:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La fiesta de Vicente fue con temática Quini 6

La fiesta de Vicente fue con temática Quini 6

Un nene rosarino pidió que su cumpleaños tuviera temática del Quini 6 y su familia cumplió el deseo con una fiesta que se volvió viral en TikTok. Vicente celebró sus cuatro años rodeado de tortas, golosinas y decoraciones inspiradas en el tradicional juego de azar de la Lotería de Santa Fe.

El video fue compartido con una frase que resume la ocurrencia del pequeño y la respuesta de su mamá: “Pov: mi hermano quería que su cumple sea del Quini 6. Mi mamá en corto”. A partir de ahí, las imágenes muestran cómo la familia llevó la idea hasta el último detalle.

LEER MÁS: Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

La torta tuvo como protagonista al tradicional muñeco del Quini 6, mientras que las golosinas, los muffins y la decoración siguieron la misma temática. Pero la celebración no terminó ahí: el festejo incluyó bailes y hasta un pogo familiar al ritmo del clásico jingle del juego.

Una fiesta al ritmo del Quini 6

La ocurrencia de Vicente convirtió un cumpleaños infantil en una celebración con identidad bien santafesina. En lugar de elegir personajes de dibujos animados o superhéroes, el pequeño quiso que el Quini 6 fuera el protagonista de su día.

La familia no solo respetó el pedido, sino que también se sumó al entusiasmo del cumpleañero. En el video se ven distintos momentos de la fiesta, desde los detalles de la mesa dulce hasta los familiares bailando al ritmo de la música que identifica al juego de la Lotería de Santa Fe: “Mi corazón con el Quini late más / Elegí seis numeritos, a ganar, siempre a ganar / No dejemos de soñar / Quini 6, vos sos mi amor / Vamos todos a jugar”.

Qué es el Quini 6, el juego de la Lotería de Santa Fe

El Quini 6 es un juego de azar creado en 1988 por la Lotería de Santa Fe que rápidamente se extendió a todo el país. La propuesta consiste en elegir seis números entre el 00 y el 45 para participar de distintas modalidades de premios. Actualmente, los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos.

Con el paso de los años, el juego se convirtió en una marca reconocida de la provincia, con una identidad propia que incluye su tradicional muñeco y su jingle.

Quini 6 nene cumpleaños
Noticias relacionadas
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este miércoles 21 de octubre.

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

La fiesta de Vicente fue con temática Quini 6

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

La fiesta de Vicente fue con temática Quini 6

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

El sorteo del Tradicional Quini 6 tuvo dos ganadores. 

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Lo último

Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Lisandro Enrico contra Nación: Viajamos todos en malas condiciones porque Milei no invierte en rutas

Lisandro Enrico contra Nación: "Viajamos todos en malas condiciones porque Milei no invierte en rutas"

Último Momento
Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Lisandro Enrico contra Nación: Viajamos todos en malas condiciones porque Milei no invierte en rutas

Lisandro Enrico contra Nación: "Viajamos todos en malas condiciones porque Milei no invierte en rutas"

María José Vargas se consagró campeona del mundo por primera vez en racquetball

María José Vargas se consagró campeona del mundo por primera vez en racquetball

Una multitud recibió a Messi en España antes de una distinción histórica

Una multitud recibió a Messi en España antes de una distinción histórica

Ovación
El dato que ubica a Colón en un lugar de sumo privilegio en la Primera Nacional

El dato que ubica a Colón en un lugar de sumo privilegio en la Primera Nacional

Colón busca una carta diferente: cómo le fue con Franco García

Colón busca una carta diferente: cómo le fue con Franco García

Por qué Unión y Estudiantes tienen la guardia alta por el árbitro Pablo Dóvalo

Por qué Unión y Estudiantes tienen "la guardia alta" por el árbitro Pablo Dóvalo

Unión tuvo una experiencia formativa ante la Selección Argentina Sub 17

Unión tuvo una experiencia formativa ante la Selección Argentina Sub 17

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula