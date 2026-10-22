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Reforma de Seguridad en Santa Fe: Diputados introducirá cambios al paquete de leyes para resguardar garantías constitucionales

El diputado José Corral confirmó que el oficialismo avanzará la próxima semana con la sanción de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. No obstante, aclaró que no se aprobarán "a libro cerrado": modificarán la redacción para garantizar la prohibición de acceder a datos personales en la revisión de celulares, así como en allanamientos y declaraciones procesales.

22 de octubre 2026 · 10:00hs
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Reforma de Seguridad en Santa Fe: Diputados introducirá cambios al paquete de leyes para resguardar garantías constitucionales

Reforma de Seguridad en Santa Fe: Diputados introducirá cambios al paquete de leyes para resguardar garantías constitucionales

La Cámara de Diputados de Santa Fe se encamina a definir un nuevo marco regulatorio en materia de seguridad y justicia impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. En el marco de la ronda de consultas institucionales previa al debate en el recinto previsto para la próxima semana, el legislador provincial José Corral confirmó que el bloque oficialista avalará los proyectos del Ejecutivo, aunque introduciendo precisiones y límites estrictos para evitar controversias constitucionales.

El exintendente santafesino destacó la sensible reducción de homicidios dolosos en Rosario y la capital provincial desde el inicio de la gestión, pero remarcó que las nuevas herramientas legislativas apuntan a combatir de forma ágil delitos urbanos de alta frecuencia, como la comercialización de telefonía sustraída.

LEER MÁS: Allanamientos sin orden judicial: las objeciones de la Corte al paquete de reformas en seguridad en Santa Fe

"Vamos a aprobar los mensajes del Ejecutivo, pero no lo vamos a hacer a libro cerrado. Vamos a mejorar la normativa para estar seguros de que cumplimos con las normas constitucionales. No queremos un Estado bobo ni un garantismo estúpido", manifestó José Corral, diputado provincial (Unidos para Cambiar Santa Fe).

Chequeo de IMEI en celulares y resguardo absoluto de la privacidad

Uno de los ejes más debatidos del paquete del Ejecutivo faculta a las fuerzas de seguridad a verificar en la vía pública la identidad operativa de los dispositivos móviles mediante el código IMEI, con el fin de detectar si registran pedido de secuestro activo o denuncia por robo.

Ante las críticas planteadas por diversos sectores sobre una eventual intromisión en la privacidad de las personas, Corral argumentó la analogía técnica y adelantó los límites legales que se volcarán al texto de la norma:

Símil dominial: "El IMEI es como la patente del auto o el documento del celular; nadie razonablemente podría negarse a mostrarlo para verificar su procedencia".

Prohibición de requisa digital: la modificación redactada por los diputados establecerá de forma explícita la prohibición absoluta de revisar el contenido, chats, archivos o datos personales del teléfono por parte de la Policía, incluso en los casos en que el dispositivo resulte robado.

Allanamientos y declaraciones procesales: cambios en la redacción

Respecto de los puntos más controvertidos del paquete legislativo —que incluyen la regulación de allanamientos sin orden judicial previa en situaciones de flagrancia o emergencia y la posibilidad de recepccionar declaraciones sin presencia obligatoria de abogado defensor—, Corral garantizó que las comisiones introducirán correcciones de técnica jurídica.

"Buscamos darle celeridad a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero siempre asegurando que el procedimiento respete las garantías procesales y no sea tumbado en instancias judiciales posteriores", fundamentó.

Hoja de ruta legislativa para la próxima semana

El cronograma prevé que los proyectos sean tratados en el recinto de la Cámara baja durante las sesiones de la semana entrante:

Proyectos con media sanción previa: los mensajes provenientes del Senado serán revisados; se prevé la sanción definitiva de uno de ellos y la devolución con modificaciones de otro a la Cámara alta.

Iniciativas originarias: se otorgará media sanción a los textos propios para girarlos en revisión al Senado.

Con este esquema, el oficialismo busca dotar a la policía de herramientas preventivas para desactivar las cuevas de compraventa de tecnología robada, equilibrando la eficacia operativa con el respeto a las garantías individuales.

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