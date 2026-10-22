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El dato que ubica a Colón en un lugar de sumo privilegio en la Primera Nacional

Colón aparece segundo en un ranking realizado por Transfermarkt. Solo un equipo supera al conjunto rojinegro, que marcha quinto en la Zona A.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 09:50hs
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El dato que ubica a Colón en un lugar de sumo privilegio en la Primera Nacional

UNO Santa Fe/José Busiemi.

Colón no solo busca ser protagonista dentro de la cancha. También aparece entre los equipos con mayor valor de mercado de la Primera Nacional. Según un relevamiento difundido por Punto Ascenso en Instagram, a partir de los registros de Transfermarkt, el Sabalero ocupa el segundo puesto entre los diez planteles más cotizados de la categoría.

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El dato ubica al conjunto santafesino en una posición destacada: su plantel está valuado en 5,96 millones de euros, una cifra que lo coloca por detrás de Godoy Cruz, líder de la clasificación, y por encima de otros clubes de peso dentro del fútbol argentino.

El equipo mendocino encabeza el ranking con una cotización de 7,31 millones de euros. Colón, en tanto, supera a Chacarita, que aparece tercero con 5,35 millones, y a Atlanta, cuyo plantel alcanza los 4,54 millones de euros.

La presencia del Sabalero en el segundo lugar adquiere relevancia en el contexto de la competencia. Actualmente, Colón marcha quinto en la Zona A de la Primera Nacional y apunta a terminar la fase regular en la mejor posición posible, con la mira puesta en el Reducido y en la posibilidad de pelear por el ascenso.

Los diez planteles más valiosos de la Primera Nacional

De acuerdo con los valores publicados, este es el Top 10 de los equipos con mayor cotización de mercado en la categoría:

  • Godoy Cruz: 7,31 millones de euros.

  • Colón: 5,96 millones de euros.

  • Chacarita: 5,35 millones de euros.

  • Atlanta: 4,54 millones de euros.

  • Nueva Chicago: 4,33 millones de euros.

  • Deportivo Madryn: 4,20 millones de euros.

  • San Martín de San Juan: 4,08 millones de euros.

  • Ferro: 3,67 millones de euros.

  • San Martín de Tucumán: 3,62 millones de euros.

  • Deportivo Morón: 3,59 millones de euros.

Un dato que alimenta la expectativa de Colón

La diferencia entre Godoy Cruz y Colón es de 1,35 millones de euros. Sin embargo, el equipo santafesino cuenta con una ventaja considerable respecto de varios de los clubes que completan la clasificación: supera por más de 600.000 euros a Chacarita y por más de 1,4 millones a Atlanta.

De todos modos, las cotizaciones de mercado no determinan los resultados deportivos ni garantizan una ventaja en la lucha por el ascenso. Se trata de una referencia sobre el valor estimado de los planteles, mientras que la posición final dependerá de lo que cada equipo consiga en el campo de juego.

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Para Colón, el desafío es trasladar ese potencial a la competencia. Con el quinto puesto de la Zona A como punto de partida, el Sabalero buscará cerrar la fase regular con resultados que le permitan mejorar su ubicación y llegar al Reducido con aspiraciones renovadas.

El ranking deja un dato contundente: Colón integra el podio económico de la Primera Nacional y solo Godoy Cruz presenta un plantel de mayor valor, según las cifras difundidas

Colón Primera Nacional Godoy Cruz
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