Se jugaron algunos pendientes de la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

En el predio Nery Pumpido, Colón de San Justo derrotó a Sportivo Guadalupe y recuperó la punta de la Zona A, mientras que Ciclón Racing se impuso a Sanjustino.

Por la 8° fecha del Lautaro Fagioli, Colón de San Justo se impuso a Sportivo Guadalupe.

Los elencos de la Primera A de la Liga Santafesina continúan completando su calendario en medio de la doble competencia. Los dos representantes de la ciudad de San Justo se encuentran disputando en paralelo el Torneo Regional Amateur, y por ello disputaron sus compromisos de la octava fecha del Clausura Lautaro Fagioli entre semana.

En el predio Nery Pumpido se registró la victoria de Colón de San Justo sobre Sportivo Guadalupe, mientras que Sanjustino cayó en barrio Guadalupe frente a Ciclón Racing por 2 a 1. Todavía queda pendiente de disputar el cotejo entre Cosmos y la Universidad del Litoral el cual se concretará el próximo miércoles 28 de octubre en el predio Nery Pumpido en horario a confirmar.

Festejaron Colón (SJ) y Ciclón Racing en el Lautaro Fagioli

Por la octava fecha de la Zona A, Colón de San Justo ganó en el predio Nery Pumpido y recuperó la punta. El Conquistador se impuso por 1 a 0 a Sportivo Guadalupe bajo el arbitraje de Gastón Freyre. A los 32 minutos del segundo tiempo apareció Diego Pariani para convertir el único gol del encuentro y darle tres puntos fundamentales a los Guerreros. Fue expulsado Francisco Serrano en la escuadra conducida por el Flaco Tobaldo.

El Conquistador festejó en Santa Fe y recuperó la primera posición de la Zona A. gentileza Facu Rean (@colonandroll)

Con esta victoria, Colón vuelve a ubicarse en lo más alto de la Zona A, aunque con un partido más disputado que Juventud Unida de Candioti. La pelea por la clasificación sigue más apasionante que nunca. En la divisional reserva el elenco rojiblanco consiguió imponerse por 2 a 1 con goles de Lucas Romero y Francisco Yost, descontando para el local Ulises Leiva.

Ahora se viene una gran batalla, se viene el superclásico por el Regional. El sábado, Colón de San Justo recibirá a Sanjustino en el Mercedes Alesso de Bieler, por la ida de los cuartos de final de TRF. El cotejo dará comienzo a las 17.30, con el arbitraje de Maximiliano Moya quien contará con la asistencia de Juan Bonnin, Lucas Muga y Joaquín Urbani.

Ciclón Racing ganó un partido muy importante frente a Sanjustino que no pudo recuperar la punta. En el campo de deportes 8 de Enero del barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing venció a Sanjustino por 2 a 1 bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Los goles para el conjunto local fueron marcados por Nahuel Molinari y Ian Medrano, mientras que el descuento en el epílogo llegó por intermedio de Alejo Macellari.

Sportivo Guadalupe no levanta cabeza, y sufrió una derrota de local ante el rojiblanco.

El conjunto lagunero jugó un buen partido, fue superior, y supo aprovechar las oportunidades que dispuso. El Verde pagó caro sus errores defensivos, y no pudo volcar claridad ofensiva en todo el partido. En lo que queda de la semana, el Matador se prepara para jugar frente a su clásico rival en el Regional Amateur en condición de visitante. En reserva, Ciclón Racing se impuso por 1 a 0 con gol de Rodrigo Roa.

-Posiciones:

* Zona A: Colón de San Justo 18, Juventud Unida 7, Nobleza y Colón 13, Universidad 12, Cosmos y Ateneo Inmaculada 10, Newell´s 7, Independiente 5, Sportivo Guadalupe 4 y Las Flores II 2.

* Zona B: El Quillá 18, Sanjustino 17, Unión y La Salle Jobson 13, Ciclón Racing y Gimnasia y Esgrima 12, Ciclón Norte y La Perla del Oeste 11, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 7, Nacional 4.

-Próxima fecha (se completará la 9°)

* Zona A: (Sábado 23, 16), Universidad con Colón de Santa Fe, Independiente con Juventud Unida de Candioti, Newell´s con Ateneo Inmaculada, Las Flores II con Sportivo Guadalupe. Ya jugaron: Colón SJ 1- Nobleza 1

* Zona B: (Sábado 23, 16), El Quillá con Unión en el predio Casa del Tiburón, Academia Cabrera con Ciclón Norte y Nacional con La Salle Jobson; (Martes 27, 21), Deportivo Santa Rosa con Ciclón Racing en el predio. Ya jugaron: Gimnasia 0-Cosmos 0, Sanjustino 0- La Perla del Oeste 2.

Síntesis: Sportivo Guadalupe 0- Colón de San Justo 1

Sportivo Guadalupe: Fernando Rossini, Ayrton Brussa, Nicolás Jovellano, Martín Ruiz, Juan Mendoza, Luis Díaz, Esteban Sanguinetti, Leonardo Feludero, Leandro Ledesma, Francisco Serrano y Luciano Regenhardt. DT: Adalberto Tobaldo.

Colón de San Justo: Exequiel Álvarez, Mauricio Del Giúdice, Axel González, Genaro Pereseutti, Alexis Palacios, Francisco Ortega, Matías Fantín, Brian Minotti, Diego Pariani, Ignacio Mena y Nahuel Blanco. DT: Mauricio Chiementín.

Gol: St, 32´ Diego Pariani (CSJ)

Cambios: Tomás Galiano x Regenhardt, Lucas Acosta x Feludero, Joaquín Grigolato x Sanguinetti, Alan Cano x Ruiz, Santiago Bravo x Rossini (SG); Maximiliano Melgratti x Palacios, Guido Rances x Minotti, Osvaldo Arroyo x Mena, Joaquín Pérez x Blanco, Alejandro Ojeda x Parini (CSJ).

Amonestado: Ignacio Mena (CSJ)

Expulsado: Francisco Serrano (SG)

Cancha: predio Nery Pumpido

Árbitro: Gastón Freyre