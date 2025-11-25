La donación histórica de Aisa Group, dirigido por Juan José Retamero Gómez, que destinará a obras de bien público en Argentina

El empresario Juan José Retamero , titular de Aisa Group , anunció que el grupo planea uno de los compromisos más ambiciosos en Argentina de las últimas décadas: proyecta destinar más de 500 millones de dólares en los próximos 30 años a obras de bien público y desarrollo social en el país .

El empresario Juan José Retamero Gómez junto con Aisa Group , anunciaron que destinarán lo que se espera sea más de 500 millones de dólares, en los próximos 30 años, a obras de bien público y desarrollo social en Argentina. Los recursos provendrán a partir del rendimiento de inversiones realizadas en uno o más parques fotovoltaicos que la compañía tiene en desarrollo en Argentina, que son el resultado de lo que se recupere en distintos procesos judiciales en trámite, y que serán canalizados a través de una fundación creada por la compañía.

El rendimiento anual de esas inversiones en energía limpia será destinado de forma íntegra a proyectos sociales en territorio argentino , canalizados a través de una fundación impulsada por el propio grupo.

Un fallo clave y una señal de seguridad jurídica

El anuncio de Aisa Group cobra especial relevancia tras la reciente sentencia de la Tercera Cámara Civil, Comercial, Minas y Tributaria de Mendoza, que a fines de octubre ratificó un laudo arbitral en favor del grupo.

El fallo obliga a Marcelo Bocardo, Jugos Australes S.A. y Eco Green International LLC a pagar USD 16 millones por sumas abonadas de forma anticipada sin entrega del producto. Para Aisa Group, la decisión judicial no sólo implica el reconocimiento del daño sufrido, sino que constituye una señal importante para el clima de negocios en el país y un espaldarazo a la seguridad jurídica de la Argentina.

El compromiso de destinar el 100% de lo recuperado no se limita a esta causa. Abarca también a los otros conflictos judiciales que el grupo mantiene en Argentina: Fraccionadora San Juan, Antonio González S.A. (Bodegas Galán) y Fecovita, todos con una misma matriz de daño: productos pagados por adelantado que nunca fueron entregados.

Quién es Juan José Retamero

Juan José Retamero Gómez es el fundador y CEO de Aisa Group, un holding familiar con presencia en Argentina, Europa y Estados Unidos. La compañía desarrolla proyectos en sectores como minería, energía, pesca, agroindustria e inmobiliario, consolidándose como un grupo multisectorial con una estrategia enfocada en expansión sostenida y visión de largo plazo. Su conducción ha permitido que el holding avance de manera ordenada en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo argentino.

Juan José Retamero Gómez ha impulsado inversiones orientadas al crecimiento productivo, la generación de empleo y la modernización de diversas industrias. En minería, opera la mina Gualcamayo en San Juan a través de Minas Argentinas S.A., donde reactivó la producción y actualmente desarrolla Carbonatos Profundos, un proyecto con más de 3 millones de onzas certificadas (NI 43-101) y una inversión inicial superior a US$ 667 millones, que permitirá extender la vida útil del yacimiento por más de 20 años.

En el sector energético, el grupo avanza en el desarrollo del Parque Solar Calicanto en San Luis, con 41,8 MW nominales, considerado el primer paso de un plan mayor que proyecta alcanzar 1.000 MW de generación renovable en la próxima década.

La actividad pesquera también ocupa un lugar central para el holding. Cabo Vírgenes, empresa de Aisa Group, supera las 10.000 toneladas anuales de producción y exporta a más de 80 mercados internacionales, generando 450 empleos directos y contribuyendo al dinamismo económico de la Patagonia.

En agroindustria, el grupo invierte US$ 50 millones en plantas frigoríficas que emplean a 550 personas, con participación en la exportación de carne argentina a Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. A ello se suma un proyecto inmobiliario y hub minero en San Juan, con una inversión estimada de US$ 130 millones, que contempla viviendas, hotel, oficinas y espacios comerciales.

La estrategia de Juan José Retamero integra crecimiento económico, desarrollo regional y articulación con proveedores locales, junto con iniciativas sociales destinadas a mejorar el acceso a derechos en las comunidades donde el grupo opera. Su liderazgo refleja un enfoque de largo plazo que combina diversificación, sostenibilidad e impacto productivo.