Efemérides del 26 de noviembre en Argentina y el mundo

Un 26 de noviembre de 1923 se creaba una de las empresas estatales más importantes de la Argentina.

El 26 de Noviembre es una fecha marcada por hitos en la ciencia, la política, la cultura y la historia argentina. A continuación, un resumen de los eventos más significativos que han ocurrido un día como hoy a lo largo de la historia:

1923 | Creación de YPF: Se crea YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), la primera empresa petrolera estatal integrada verticalmente en el mundo. Su creación, impulsada por el presidente Marcelo T. de Alvear y el General Enrique Mosconi, marcó un hito en la soberanía energética del país.

1938 | Nacimiento de Rodolfo Bebán: Nace en Ciudadela, Buenos Aires, el actor argentino Rodolfo Bebán. Se convirtió en una figura icónica del teatro y la televisión nacional, recordado especialmente por su papel en la versión televisiva de Juan Moreira, entre otras producciones.

1993 | Muerte de César Gutiérrez: Fallece en Buenos Aires el célebre bandoneonista y compositor César Gutiérrez, una figura destacada de la Generación del 40 del tango.

Descubrimientos y Ciencia en el Mundo

1922 | Tesoro Faraónico: En este día, el arqueólogo británico Howard Carter y su equipo logran penetrar en la cámara funeraria de Tutankamón, el faraón de la XVIII dinastía. El descubrimiento de la tumba casi intacta fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX.

Política e Historia

1941 | Segunda Guerra Mundial: El vicealmirante japonés Chuichi Nagumo dirige la flota de seis portaaviones que parte desde las Islas Kuriles con destino a Hawái. Este movimiento secreto culminaría días después con el ataque a Pearl Harbor.

Cultura y Artes

1939 | Nacimiento de Tina Turner: Nace Anna Mae Bullock, quien se convertiría en la icónica cantante, compositora, bailarina y actriz Tina Turner, mundialmente conocida como la "Reina del Rock 'n' Roll".

1968 | The Beatles y el "Álbum Blanco": La banda británica The Beatles lanza en Estados Unidos su noveno álbum de estudio, universalmente conocido como el "Álbum Blanco" (The White Album), considerado uno de los trabajos más influyentes de la historia del rock.