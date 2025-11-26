Uno Santa Fe | Policiales | mujer

Aprehendieron a una mujer que abandonó a su hijo con síndrome de down en la plaza del Palomar

El niño fue encontrado solo por personal policial, tras la denuncia de su padre. El menor quedó bajo resguardo de la Secretaría de Niñez.

Juan Trento

26 de noviembre 2025 · 07:50hs
La plaza del Palomar de Santa Fe

Este martes por la tarde se produjo un grave hecho de abandono infantil en la ciudad de Santa Fe. Un hombre de 47 años regresó a su vivienda en barrio Centenario y encontró a su esposa, quien le informó que había salido con su hijo de nueve años, que padece síndrome de down, y que el menor “se había perdido” en la zona céntrica.

Ante la desesperación, el padre llamó de inmediato a la central de emergencias 911 para solicitar ayuda. Desde allí se emitió un pedido de paradero por la frecuencia policial.

El hallazgo del menor

Minutos más tarde, un subcomisario de la Comisaría 1° se comunicó para informar que efectivos de Orden Público habían encontrado al niño en la plaza del Palomar o plaza Colón. El chico fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó resguardado y bajo el cuidado de personal especializado, mientras se daba intervención a la Secretaría de Niñez.

Pero el caso dio un giro inesperado cuando los agentes tomaron conocimiento de la denuncia del padre: el niño no se había perdido. Según la declaración del hombre, su esposa lo habría abandonado deliberadamente en la plaza, para luego regresar sola a su vivienda en un remis.

Ante la gravedad de la situación, la fiscal de Flagrancia, Carolina Parodi, ordenó la aprehensión inmediata de la mujer, de 50 años. Efectivos de la Comisaría 1° y de la Estación Policial Sur (EPS) fueron hasta la vivienda y concretaron la detención.

Delito imputado

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que a su vez la elevó nuevamente a la fiscalía. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación dispuso que la mujer quedara detenida y comunicada, fuera identificada y se le formara causa como presunta autora del delito de abandono de persona.

El niño quedó bajo resguardo del área de Niñez, mientras avanza la investigación judicial.

