Ley Tributaria 2026: la Provincia presenta un plan con "reducciones impositivas históricas"

El Gobierno provincial la presentará este miércoles Incluye además baja de Ingresos Brutos, nuevos créditos fiscales y descuentos que para contribuyentes cumplidores podrán llegar hasta el 56%.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentará este miércoles el proyecto de Ley Tributaria 2026 , una iniciativa que propone una importante reducción impositiva y nuevos incentivos destinados a impulsar la actividad económica y el empleo.

La presentación estará a cargo del ministro de Economía, Pablo Olivares ; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini ; y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo . Tras el acto, el proyecto será elevado a la Legislatura provincial para su correspondiente tratamiento.

Objetivos y ejes del proyecto

De acuerdo con lo informado por la administración provincial, la Ley Tributaria 2026 busca dar previsibilidad, aliviar la carga tributaria, fortalecer la producción y promover el empleo en todo el territorio santafesino.

Entre los puntos más relevantes se destacan:

• Reducción del impuesto sobre los Ingresos Brutos para los sectores productivos, mediante beneficios tributarios y medidas calificadas como inéditas por el Ejecutivo.

• Mejora y ampliación de los créditos fiscales, con el fin de acompañar a diversas actividades económicas.

• Nuevas exenciones y deducciones que alcanzarán a múltiples rubros.

• Descuentos para contribuyentes cumplidores, que podrán llegar hasta el 56%, incentivando así el cumplimiento fiscal.

Con esta propuesta, el Gobierno provincial apunta a consolidar un esquema impositivo “más simple, previsible y orientado al crecimiento”, con foco en el desarrollo productivo y la generación de empleo.

