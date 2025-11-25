Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Qué sigue para Unión luego de terminar su participación en el Clausura?

Tras la eliminación inesperada del Clausura, se analizan ahora temas importantes en Unión: tiempo de trabajo, vacaciones y pretemporada

25 de noviembre 2025 · 16:39hs
¿Qué sigue para Unión luego de terminar su participación en el Clausura?

La derrota ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril no solo dejó a Unión afuera del Clausura, sino que también abrió un panorama inesperado para un plantel y un cuerpo técnico que tenían la expectativa de avanzar en el torneo. El golpe fue duro y no estaba en los planes, y obliga a reorganizar prioridades.

• LEER MÁS: Los números: Unión pagó caro su falta de efectividad y se quedó sin ilusión en el Clausura

Este martes, tras la caída, el grupo tuvo libre. Desde este miércoles, el plantel volverá a los entrenamientos en Casa Unión, donde comenzará una mini etapa de trabajo orientada a la planificación de lo que viene.

• LEER MÁS: Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres que podrían haber jugado su último partido

Madelón ya mira hacia adelante en Unión

El entrenador Leonardo Madelón habló con claridad: la idea es mantener unos días de actividad para avanzar en cuestiones fundamentales como la duración del receso, el inicio de la pretemporada y el lugar donde la llevará a cabo.

Madelón piensa en las vacaciones, el inicio de la pretemporada de Unión y el lugar.

Madelón piensa en las vacaciones, el inicio de la pretemporada de Unión y el lugar.

Uno de los interrogantes principales es el destino elegido para la preparación. En los últimos años, Unión recibió invitaciones en Montevideo, Uruguay, algo que facilitó la logística y elevó el nivel de competencia en amistosos. Sin embargo, esta vez, el propio Madelón admitió que ese escenario está en duda.

• LEER MÁS: Localía y rivales accesibles: Unión y una gran chance histórica que dejó pasar

Si no asoma Uruguay, ¿será Mar del Plata para la pretemporada?

En caso de que Uruguay no sea viable, se analiza la posibilidad de viajar a Mar del Plata, del agrado de Madelón. Aunque su realización dependería también del presupuesto disponible. La eliminación generó un giro en los planes y dejó al club en un escenario donde habrá que resolver cuestiones que no estaban en agenda para esta altura del calendario. La planificación del descanso, el armado de la pretemporada y la logística previa al 2026 son ahora la prioridad.

• LEER MÁS: Por qué Unión sigue sin poder dar el gran salto hacia la gloria

Unión deberá reorganizarse rápido. Tras el golpe ante Gimnasia, los próximos días marcarán el rumbo inmediato de un equipo que, pese a la frustración, ya piensa en lo que viene.

