¿Qué sigue para Unión luego de terminar su participación en el Clausura?

Tras la eliminación inesperada del Clausura, se analizan ahora temas importantes en Unión: tiempo de trabajo, vacaciones y pretemporada

La derrota ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril no solo dejó a Unión afuera del Clausura , sino que también abrió un panorama inesperado para un plantel y un cuerpo técnico que tenían la expectativa de avanzar en el torneo. El golpe fue duro y no estaba en los planes, y obliga a reorganizar prioridades.

Este martes, tras la caída, el grupo tuvo libre. Desde este miércoles, el plantel volverá a los entrenamientos en Casa Unión, donde comenzará una mini etapa de trabajo orientada a la planificación de lo que viene.

Madelón ya mira hacia adelante en Unión

El entrenador Leonardo Madelón habló con claridad: la idea es mantener unos días de actividad para avanzar en cuestiones fundamentales como la duración del receso, el inicio de la pretemporada y el lugar donde la llevará a cabo.

Leonardo Madelón.jpg Madelón piensa en las vacaciones, el inicio de la pretemporada de Unión y el lugar. prensa Unión

Uno de los interrogantes principales es el destino elegido para la preparación. En los últimos años, Unión recibió invitaciones en Montevideo, Uruguay, algo que facilitó la logística y elevó el nivel de competencia en amistosos. Sin embargo, esta vez, el propio Madelón admitió que ese escenario está en duda.

Si no asoma Uruguay, ¿será Mar del Plata para la pretemporada?

En caso de que Uruguay no sea viable, se analiza la posibilidad de viajar a Mar del Plata, del agrado de Madelón. Aunque su realización dependería también del presupuesto disponible. La eliminación generó un giro en los planes y dejó al club en un escenario donde habrá que resolver cuestiones que no estaban en agenda para esta altura del calendario. La planificación del descanso, el armado de la pretemporada y la logística previa al 2026 son ahora la prioridad.

Unión deberá reorganizarse rápido. Tras el golpe ante Gimnasia, los próximos días marcarán el rumbo inmediato de un equipo que, pese a la frustración, ya piensa en lo que viene.