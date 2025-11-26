Miércoles soleado y con suba de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe antes de la llegada de las lluvias

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables y se observa el aporte de una masa cálida en superficie sobre la región litoral, que si bien mantiene las condiciones buenas y estables o relativamente estables, con ascenso gradual de los registros térmicos. No obstante, las condiciones deberían presentar una tendencia a inestabilizarse, esperándose alguna posibilidad de lluvias de diversas intensidades entre las últimas horas de la jornada del viernes y el domingo .

Jueves con cielo despejado a parcialmente nublado o nublado por momentos con condiciones algo inestables y una baja posibilidad de alguna lluvia débil aislada en la tarde/noche. Temperaturas en suave ascenso de las temperaturas: mínima 22° y máxima 36°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado o nublado con condiciones algo inestables, desmejorando hacia la noche con la posibilidad de lluvias dispersas hacia las últimas horas de la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 24° y máxima 36°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

Por último, el fin de semana arranca con un sábado nublado a cubierto y con condiciones inestables y la posibilidad de lluvias dispersas a moderadas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 22° y máxima 35° . Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando a moderados del sector sur/sureste.

