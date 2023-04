La duda que planteó el DT de Unión con su polémica decisión

No es habitual ni mucho menos, que ante la llegada de un entrenador, el puesto del arquero se defina en los partidos y no en los entrenamientos o por antecedentes . Por ello, resultó curiosa y también polémica la determinación que tomó el DT de Unión Sebastián Méndez, de hacer que ante Tigre ataje Santiago Mele y contra Arsenal lo haga Sebastián Moyano.

Si bien puede entenderse el argumento esgrimido por el DT, la realidad que no es normal la postura adoptada. Y más cuando en el partido ante Tigre, Mele atajó bien y mantuvo la valla invicta. Ahora tendrá que tomar una decisión y en función de lo observado, da la sensación de que el arquero uruguayo corre con ventaja.

LEER MÁS: Los defectos de Unión en las dos áreas que lo dejan último en la tabla

Es verdad que Marcelo Mosset también hizo lo mismo, ya que ante Belgrano atajó Mele y contra Argentinos lo hizo Moyano. No es común que en los últimos cinco partidos que jugó Unión, en tres atajó Moyano y en dos Mele. Fueron entrando y saliendo, el mendocino atajó muy bien ante River, pero no tuvo buen rendimiento con Argentinos y Arsenal. En tanto que el charrúa lo hizo bien con Tigre y se equivocó en el cotejo contra Belgrano.

No hay dudas que son dos arqueros de un nivel parejo que tuvieron aciertos y errores. Con características distintas y proyecciones diferentes, como consecuencia de la edad. Mele llegó para ser alternativa de Moyano y se ganó el puesto, mostrando un nivel muy alto en la primera mitad del 2022, al punto tal que hoy es convocado al seleccionado uruguayo.

Y la realidad marca que Moyano no desentonó cuando le tocó atajar. Fue figura ante River, pero en los últimos dos partidos no mostró su mejor versión. También es cierto que no lo ayudó el contexto, en consecuencia, Méndez tendrá que definir quien será su arquero, pero cuando tome la decisión sería saludable que lo ratifique en el tiempo, para no quedar atrapado en esta disyuntiva.