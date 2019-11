La inclusión de Troyansky o el cambio de esquema

Por estas horas Leonardo Madelón analiza quien será el reemplazante de Nicolás Mazzola quien este miércoles será operado de la fractura que sufrió en el maxilar superior. En ese sentido, la primera opción sería el cambio peón por peón, como sucedió en el transcurso del cotejo ante Banfield. Es decir el ingreso de Franco Troyansky por Mazzola.

El Pocho ingresó bien ante el Taladro convirtiendo un gol de cabeza y generando peligro en ataque. Por ello y teniendo en cuenta que el 4-4-2 le viene dando réditos al equipo, lo más lógico sería cambiar un punta por otro respetando el sistema.

No obstante, no es la única alternativa que maneja el DT, la otra chance podría ser el ingreso como titular de Juan Ignacio Cavallaro para desempeñarse como media punta y que el dibujo táctico sea un 4-4-1-1.

LEER MÁS: La racha que se corta con la lesión de Mazzola

Quizás la contra para implementar esa variable, sea que Unión juega como local y que en consecuencia debe arriesgar un poco más y tener mayor presencia en el área. Por lo cual parece aún menos probable la tercera opción y es que Federico Milo sea el carrilero por izquierda y ubicar a Gabriel Carabajal como media punta.

Es sabido que Madelón pretende que los delanteros sean sus primeros defensores presionando la salida del rival. Y esas características las reúnen tanto Walter Bou como Troyansky.

Por lo cual da la sensación que el Pocho corre con ventaja para suplantar a Mazzola y de esta manera ser la única variante para recibir este viernes desde las 21.10 frente a Atlético Tucumán.