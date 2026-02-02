Uno Santa Fe | Unión | Leonardo Madelón

Madelón define el once: ¿quién acompaña a Cristian Tarragona en la delantera?

Tras varias pruebas en la semana, Leo Madelón se inclinó por Marcelo Estigarribia desde el arranque. El Tatengue ya tiene equipo confirmado para el cruce.

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 15:19hs
Luego de días de evaluaciones y ensayos tácticos, Leonardo Madelón tomó una decisión clave en la ofensiva de Unión. Finalmente, Marcelo Estigarribia se ganó un lugar entre los titulares y estará desde el inicio ante Gimnasia de Mendoza, en un partido importante para comenzar a consolidar la idea futbolística del equipo.

Unión vs Gimnasia de Mendoza: Estigarribia ganó la pulseada

Después de algunas dudas en la semana, el entrenador rojiblanco se inclinó por la experiencia y el presente de Marcelo Estigarribia, quien superó en la consideración a Agustín Colazo y ocupará un lugar en la delantera. La decisión responde a la búsqueda de mayor movilidad y presencia en el área, aspectos que el cuerpo técnico considera claves para este encuentro. El delantero tendrá la responsabilidad de acompañar a Cristian Tarragona en la zona ofensiva, en un esquema que buscará equilibrio entre intensidad y juego asociado.

Formación titular de Unión

El equipo que saltará al campo de juego estará conformado por: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini; Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. La estructura mantiene una base que Madelón viene sosteniendo, con solidez en la mitad de la cancha y laterales con proyección para acompañar el ataque.

En el banco de relevos estarán: César Rigamonti, Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera, Franco Saavedra, Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Fermín Antoni, Nicolás Linares, Facundo Lencioni y Valentino Simoni. Se trata de un banco con variantes en todas las líneas, que le permitirá al entrenador modificar el esquema según lo demande el desarrollo del partido.

Más allá del cambio en ataque, la idea del DT es sostener una base que le permita al equipo ganar confianza. La presencia de Profini y Mauro Pittón en el eje, junto a la creatividad de Del Blanco, aparece como una de las claves para manejar los tiempos del encuentro. Con el equipo definido, Unión intentará dar un paso adelante en su rendimiento y empezar a reflejar en la cancha el trabajo realizado durante la semana.

