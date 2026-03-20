El doble desafío que buscará concretar Unión en su visita a Defensa y Justicia

Unión visitará este sábado a Defensa y Justicia y el elenco rojiblanco intentará mantener su racha positiva

En los últimos cuatro partidos, Unión no logró mantener el arco invicto.

Este sábado desde las 17.45, Unión visitará a Defensa y Justicia por la 12° fecha del Torneo Apertura. En lo que será un duelo clave para el Tate, que se ubica 3° en la Zona A con 16 puntos, los mismos que suma el Halcón de Varela que está 4° con las mismas unidades.

Y en este partido, el elenco rojiblanco tendrá un doble desafío. Uno de ellos es mantener el invicto de seis partidos, que incluye tres victorias y tres empates. Como así también, los tres cotejos sin perder en condición de visitante.

Mientras que el segundo pasa por volver a mantener el arco en cero. Y es que el Tate hace cuatro partidos que no logra mantener la valla invicta.

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En los últimos cuatro encuentros, el Tate sufrió siete goles, dado que el último partido en el que mantuvo el arco en cero, fue la victoria 1-0 ante Aldosivi en el 15 de Abril.

Así las cosas, Unión que tendrá por delante un compromiso muy complicado ante un rival directo, intentará manter su postura competitiva para prolongar su invicto y mostrar solidez defensiva.