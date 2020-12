La primera baja en Unión de cara al 2021

Emanuel Cecchini finaliza su contrato el 31de diciembre y no seguirá en Unión.

Emanuel Cecchini llegó a Unión en enero de este año a préstamo por un año. Su llegada tuvo el ok de Leonardo Madelón que dos meses después renunció como entrenador tatengue. Lo cierto es que Cecchini no tuvo demasiadas chances de jugar ya que cuando llegó debió adaptarse y no estuvo a disposición en los primeros encuentros.