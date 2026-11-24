Un hombre de 33 años y una mujer de 28 fueron imputados por el homicidio ocurrido en una vivienda de calle Córdoba al 2.200. La fiscal sostiene que actuaron de manera coordinada y mañana solicitará que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva

La vivienda dónde hallaron a Yazmina Milagros Cañón de 28 años sin vida en un dormitorio con heridas de arma blanca.

Un hombre de 33 años y una mujer de 28 , que son pareja, fueron imputados como coautores del homicidio de Yazmina Cañon , cometido el lunes de la semana pasada en la ciudad de Santa Fe . La fiscal María Laura Urquiza les atribuyó haber participado del ataque en el que la víctima recibió dos puñaladas en el pecho con un cuchillo.

La audiencia de atribución delictiva se realizó este martes por la mañana en los tribunales de la capital provincial, ante el juez Luis Octavio Silva. Las dos personas investigadas fueron identificadas por sus iniciales: EJH, el hombre, y KDC, la mujer.

Durante la audiencia, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) expuso la hipótesis de la investigación y sostuvo que ambos actuaron de manera coordinada para concretar el crimen.

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Cómo fue el ataque contra Yazmina Cañon

De acuerdo con lo expuesto por Urquiza, el homicidio ocurrió alrededor de las 5.30 del lunes pasado, en la vivienda de la víctima, ubicada en calle Córdoba al 2.200, en la ciudad de Santa Fe.

La fiscal sostuvo que los dos imputados "se distribuyeron roles y actuaron con conocimiento y voluntad de matar a Cañon".

Según la reconstrucción presentada por la funcionaria judicial, ambos llegaron hasta la casa de la víctima. Mientras el hombre mantenía una discusión con ella, la mujer habría utilizado un cuchillo para darle dos puñaladas a la altura del pecho.

Urquiza señaló que las heridas cortopunzantes que sufrió Cañon le provocaron la muerte de manera inmediata.

La fiscal pedirá la prisión preventiva

Tras la audiencia de imputación, el juez Luis Octavio Silva dispuso que la audiencia de medidas cautelares se realice este miércoles, en un horario que deberá confirmar la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

La fiscal María Laura Urquiza adelantó que solicitará que los dos imputados permanezcan detenidos bajo la modalidad de prisión preventiva, mientras avanza la investigación por el homicidio de Yazmina Cañon.