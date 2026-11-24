El nuevo establecimiento, ubicado en avenida Peñaloza y Almonacid, demandó una inversión superior a los 22.500 millones de pesos y cuenta con 5.500 metros cuadrados, aulas, talleres y un gimnasio equipado. La institución dejará de compartir instalaciones con otras escuelas.

El nuevo establecimiento, ubicado en avenida Peñaloza y Almonacid, demandó una inversión superior a los 22.500 millones de pesos

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este martes el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 481 Dr. Esteban Echeverría , ubicado en la intersección de avenida Peñaloza y Almonacid , a metros de avenida Gorriti, en la ciudad de Santa Fe. Con la habilitación del complejo, la institución deja de compartir instalaciones con otras escuelas y tiene, por primera vez en sus 73 años de historia, un edificio propio .

Se trata de una de las principales apuestas en materia de infraestructura educativa de la actual gestión provincial. Cuando Pullaro asumió, la obra ya estaba licitada, pero los trabajos todavía no habían comenzado. Por ese motivo, la Provincia decidió ponerla en marcha y concretar una demanda histórica de directivos, docentes, estudiantes y familias de la comunidad educativa.

La institución cuenta con 5.500 metros cuadrados, aulas, talleres y un gimnasio equipado. gentileza

Durante el acto, Pullaro destacó la magnitud del establecimiento y afirmó ante la comunidad educativa: “Tienen el edificio más grande y más lindo de la provincia”. Además, remarcó el “fuerte compromiso que tenemos desde el Gobierno Provincial con la infraestructura educativa”, que permitió la construcción de 54 nuevas escuelas y 730 aulas, además de la reparación de 16.000 pequeñas y medianas aulas en 2.700 edificios educativos.

El mandatario provincial señaló que en Santa Fe “hay un nivel de inversión único para fortalecer el sistema educativo porque entendemos que desde ese lugar se fortalecen los aprendizajes”.

En ese sentido, sostuvo que hacer infraestructura también implica “ser eficiente, austero y mostrar honestidad en la ejecución de los recursos públicos”, y agregó: “Cuando no se roba en el Estado, la plata alcanza y la provincia puede avanzar”.

A los estudiantes, Pullaro les pidió que sigan luchando por sus ideales: “No tengan techo ni límites, porque eso nos va a hacer crecer como sociedad y como provincia”.

De la inauguración participaron el ministro de Educación, José Goity; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el exgobernador y actual diputado provincial, Omar Perotti; la exministra de Obras Públicas, Silvina Frana; la exministra de Educación, Adriana Cantero; la directora de la escuela Echeverría, Sonia Suppo; el presidente del Concejo de Santa Fe, Sergio Basile, y alumnos y alumnas del establecimiento.

Un plan de obras educativas

Goity destacó la decisión del gobernador Pullaro de “darle continuidad y ampliar el plan de obra pública educativa en toda la provincia”. En ese sentido, aseguró que “lo que importa son hechos concretos, un plan educativo consistente y sostenido en el tiempo que vincule infraestructura y aprendizaje”.

Por su parte, Pascualón detalló las características del nuevo establecimiento, que cuenta con 5.500 metros cuadrados de superficie, distribuidos en nueve aulas taller, 11 aulas teóricas, tres núcleos de circulación y un gimnasio de 895 metros cuadrados.

El complejo dispone de instalaciones eléctricas, climatización, calefones solares y mobiliario, por lo que está equipado para comenzar con el dictado de clases.

“La obra estaba en cero al momento de recibir la licitación y fue retomada por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, quien dispuso que no quedaran obras inconclusas”, afirmó el funcionario.

Para concretar esta obra emblemática, el Gobierno provincial destinó una inversión superior a los 22.500 millones de pesos.

La construcción se complementa con la renovación integral de avenida Peñaloza, que la Provincia financia en el marco del Acuerdo Capital con la Municipalidad de Santa Fe y que permitirá mejorar el acceso al nuevo polo educativo.

Además, el gimnasio y el playón deportivo podrán utilizarse para actividades comunitarias, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y los vecinos de los barrios del norte de la ciudad.

La institución dejará de compartir instalaciones con otras escuelas. gentileza

Más de 70 años de lucha por un edificio propio

La directora de la escuela, Sonia Suppo, destacó que la concreción del edificio “es fruto de decisiones políticas sostenidas y de la lucha de la comunidad educativa”.

También señaló que la matrícula se recuperó por completo y que actualmente cuenta con 543 estudiantes, con una proyección de crecimiento a 720 para 2027 y 900 para 2028.

En ese marco, convocó a las familias y a la comunidad a “cuidar y apropiarse de la nueva sede como patrimonio de las generaciones futuras”.

Por su parte, el presidente del Centro de Estudiantes, Cristian Doratto, afirmó que “una escuela se construye con las voces, las ideas y los sueños de quienes las habitan todos los días”. Además, agradeció que “hoy podamos estar acá juntos, celebrando algo que durante tantos años fue un sueño y que hoy es una realidad”.

Nilda Junco, estudiante del curso de productora artesanal, sostuvo que la jornada representó mucho más que la inauguración de un edificio. “Estamos siendo testigos de un acontecimiento histórico para nuestra escuela”, expresó.

También recordó que durante más de siete décadas la institución funcionó en edificios prestados o alquilados, pero “nunca perdió su identidad, sus raíces ni su compromiso con la educación”.

Finalmente, manifestó su deseo de que “esta inauguración sea el comienzo de una nueva etapa llena de aprendizajes, proyectos y oportunidades”.