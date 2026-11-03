Alarma en San Justo por un derrame de una sustancia química con olor nauseabundo: dos personas aprehendidas

Un operativo policial y de Bomberos Voluntarios sorprendió a los vecinos durante la siesta de este martes. Cuatro manzanas fueron cercadas en inmediaciones del Samco local y varias personas debieron ser hospitalizadas. La Brigada de Mercancías Peligrosas trabaja para identificar la sustancia. Investigan si se trató de un accidente o de un hecho intencional.

Alarma en San Justo por un derrame de una sustancia química con olor nauseabundo: dos personas detenidas

La ciudad de San Justo, ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Santa Fe capital , se vio sorprendida este martes durante la siesta por un operativo de emergencia desplegado a raíz de un derrame de un líquido no identificado que desprendía un fuerte olor nauseabundo .

La situación generó preocupación entre los vecinos y motivó la intervención de personal policial y de Bomberos Voluntarios. El procedimiento se concentró sobre bulevar Roque Sáenz Peña, en inmediaciones del Samco de San Justo , donde se delimitó un perímetro de seguridad.

En total, cuatro manzanas fueron cercadas y se restringió el acceso a la zona mientras los equipos trabajaban para determinar de qué sustancia se trataba. Hasta el momento, no se logró identificar el líquido derramado.

Además, dos personas debieron ser trasladadas al hospital, aunque por el momento no se precisaron las circunstancias ni las causas que motivaron esas atenciones.

Ante la posibilidad de que el líquido representara un riesgo, se evaluó la necesidad de evacuar el sector o solicitarles a los vecinos que cerraran sus viviendas y permanecieran en el interior como medida preventiva.

Por el episodio, dos personas fueron aprehendidas. Ahora, los investigadores intentan establecer cómo se produjo el derrame y si respondió a un accidente.