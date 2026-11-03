Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Los exfutbolistas de Colón y Unión forman parte de A.D.I.F., un programa de Aprendizaje Deportivo Integral de Fútbol que funciona en el predio Jogo Bonito.

El fútbol vuelve a reunir a dos nombres identificados con los clubes más importantes de Santa Fe. Adrián Marini, exjugador de Colón, y Paulo Rosales, exfutbolista de Unión, impulsan una propuesta de formación destinada a los más chicos, con el objetivo de ofrecer un espacio de aprendizaje, desarrollo y disfrute a través del deporte.

Se trata de A.D.I.F. (Aprendizaje Deportivo Integral de Fútbol), un programa que funciona en el predio Jogo Bonito, ubicado en Aristóbulo del Valle 10129, y que está orientado a niños de entre 6 y 11 años. La iniciativa tiene una premisa central: acompañar el crecimiento de cada chico respetando sus tiempos de aprendizaje y sus etapas de maduración.

La propuesta cuenta con una mirada que va más allá de la enseñanza de los fundamentos futbolísticos. El propósito es que los participantes incorporen herramientas técnicas, desarrollen sus capacidades coordinativas y motrices y, al mismo tiempo, aprendan a resolver situaciones propias del juego.

Aprender fútbol respetando cada etapa

Desde A.D.I.F. consideran que la infancia es un período fundamental para el desarrollo biológico, psicológico y motor. Por eso, la metodología contempla actividades y exigencias acordes con cada edad, sin acelerar procesos ni exigir respuestas para las que los chicos todavía no están preparados.

En el plano futbolístico, uno de los ejes centrales es la técnica individual. Los entrenamientos incluyen ejercicios de conducción con diferentes superficies del pie, cambios de ritmo y dirección, precisión en los pases y recepción orientada. La intención es que cada niño pueda incorporar los gestos técnicos a partir de la práctica consciente y de distintas situaciones de juego.

Otro aspecto importante es el trabajo de coordinación y psicomotricidad. Mediante circuitos con escaleras de agilidad, aros y conos, se busca mejorar la movilidad, la frecuencia de apoyos y el dominio corporal. También se trabaja sobre los saltos, las caídas y la utilización de ambas piernas, además de la orientación del cuerpo antes de recibir la pelota.

La táctica al servicio del aprendizaje con Chupete Marini y Paulo Rosales

El programa también contempla la comprensión del juego y la toma de decisiones. En ese sentido, la propuesta plantea que la táctica y la estrategia deben transmitirse a través de experiencias lúdicas, estímulos visuales y situaciones que les permitan a los chicos encontrar soluciones dentro de la cancha.

La filosofía de A.D.I.F. sostiene que la táctica debe estar al servicio de la técnica, y no al revés. La prioridad es formar jugadores capaces de interpretar lo que sucede, utilizar los recursos aprendidos y disfrutar de la práctica deportiva.

Días, horarios e inscripciones

Las actividades se desarrollan en el predio Jogo Bonito, en Aristóbulo del Valle 10129, los martes y jueves, con dos turnos diferenciados:

* De 6 a 8 años: de 16 a 17.

* De 9 a 11 años: de 17 a 18.

Las inscripciones se encuentran abiertas y los interesados pueden comunicarse a través de los teléfonos 342 5323966 y 342 5594889.

Con el impulso de Marini y Rosales, A.D.I.F. busca consolidar un espacio de formación futbolística en Santa Fe donde el aprendizaje, el desarrollo integral y el disfrute sean los pilares de una experiencia que acompañe a los chicos tanto dentro como fuera de la cancha.