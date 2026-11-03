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Unión informó los precios de las entradas y el operativo de ingreso para recibir a Vélez

Unión detalló los valores de generales y plateas, los horarios de apertura del estadio y las condiciones para los socios. Todo lo que hay que saber.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 18:52hs
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Unión informó los precios de las entradas y el operativo de ingreso para recibir a Vélez

Prensa Unión

Unión dio a conocer toda la información organizativa para el partido ante Vélez, correspondiente a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro se jugará este viernes 6 de noviembre, a las 19.15, en el estadio 15 de Abril, cuyas puertas se abrirán dos horas antes, a las 17.15.

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A través de un comunicado, la institución rojiblanca precisó los precios de las entradas, las condiciones de acceso para socios y no socios, los horarios de atención de la Oficina de Socios y los distintos puntos de ingreso al estadio. Una de las cuestiones centrales es que ya no habrá venta física en boleterías: tanto las generales como las plateas se adquirirán exclusivamente por internet.

Cómo comprar las entradas para Unión-Vélez

La venta se realizará a través de la plataforma oficial: caunion.boleteriavip.com.ar.

Para los socios, los valores de las plateas serán los siguientes:

* Preferencial baja: $50.000.

* Preferencial alta: $35.000.

* Laterales baja y alta: $30.000.

* Platea redonda: $25.000.

En el caso de los no socios, los precios establecidos por el club son:

* General preferencial: $50.000.

* Jubilados: $25.000.

* Menores de 11 años inclusive: $12.500, en concepto de seguro correspondiente.

* Preferencial baja: $100.000.

* Preferencial alta: $85.000.

* Laterales baja y alta: $80.000.

* Platea redonda: $75.000.

Las entradas generales preferenciales para no socios tendrán ingreso por Cándido Pujato y López y Planes.

Qué deben tener en cuenta los socios de Unión

Unión informó que los asociados deberán presentar el carnet y tener abonada la cuota de octubre, además de llevar el DNI. Quienes no estén al día no podrán ingresar directamente, aunque tendrán la posibilidad de regularizar su situación en el momento a través de la plataforma online y acceder al estadio una vez realizado el trámite.

El club aclaró que ya no se retendrán los carnets por falta de pago. En cambio, aquellos que presenten fallas o irregularidades sí serán retenidos, aunque sus titulares podrán ingresar con el DNI.

La Oficina de Socios atenderá el miércoles y jueves de 9 a 13 y de 16 a 20, mientras que el viernes lo hará de 8 a 15.

Los accesos al estadio 15 de Abril

La institución también detalló la distribución de los ingresos para los distintos sectores:

Popular socios: Cándido Pujato y López y Planes.

Popular no socios: Cándido Pujato y López y Planes.

Plateas redonda y sudoeste: avenida Perón y bulevar Pellegrini.

Plateas sudeste, palcos, preferencial, plateas altas y codo de damas: bulevar Pellegrini y López y Planes.

Para las personas con discapacidad habrá dos accesos diferenciados. Quienes tengan discapacidades motrices podrán ingresar por el portón 9, sobre bulevar Pellegrini, hacia la platea redonda, con cupos limitados. Para otras discapacidades estará habilitado el portón 7, sobre Cándido Pujato.

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Por último, Unión recordó que el codo de damas y el sector de jubilados son exclusivos para socios.

Con la clasificación a los playoffs todavía en juego, el Tate recibirá a Vélez en una noche determinante. El club ya puso a disposición de sus hinchas toda la información necesaria para organizar la asistencia al último compromiso de la fase regular.

Unión Vélez Clausura
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