Argentina vs. Uruguay: precios y cómo sacar las entradas para el amistoso en la Bombonera

Sin Messi, la AFA bajó los precios de los tickets para el clásico que se jugará el 13 de noviembre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que a partir del miércoles 4 de noviembre se podrán adquirir las entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Uruguay, que tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en la "Bombonera".

El clásico será el primero de los dos partidos que se disputarán en el país y las entradas generales costarán $95.000, siendo las más económicas. En tanto, el valor más alto será para la Preferencial, que valdrá $290.000. Ya sin Lionel Messi entre los concentrados, las localidades bajaron de precio respecto a los últimos partidos.

Asimismo, las plateas altas "L" tendrán un valor de $140.000, las plateas medias "C", "D", y "M" costarán $180.000; Y tanto las bajas "L" como las medias "A" y "B" se ubican en $220.000 cada localidad. Por último, el sector visitante para los hinchas de Uruguay costará $260.000.

La AFA aclara que la venta de las localidades será únicamente por la plataforma digital deportick.com y se podrán retirar físicamente desde el martes 10 al jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, de 9 a 15 hs.

Por último, la AFA aclaró que las plateas altas, medias y bajas tienen valores más bajos que los últimos encuentros amistosos disputados en el país. Los mismos fueron ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Ubicaciones, precios y cómo comprar entradas para el partido entre Argentina y Uruguay

General: $95.000

Menor A Popular (hasta 10 años): $ 19.000

Sector Visitante: $ 160.000

Platea Alta: $ 140.000

Platea Baja L: $220.000

Platea Media C,D,M: $ 180.000

Platea Media A,B: $220.000

Preferencial: $ 290.000

¿Cuándo salen a la venta las entradas y cuándo se pueden canjear?

La venta general comenzará al miércoles 4 de noviembre desde las 16:00 hs y se podrán canjear los tickets físicos desde el martes 10 al jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, desde las 9 hasta las 15 hs.

¿Cómo utilizar la plataforma Deportick?

Los usuarios que deseen comprar sus entradas deberán hacerlo a través de la página Deportick.com. Una vez ingresado allí, deberán crearse una cuenta con usuario y contraseña, en caso de no tenerla.

Ingreso para discapacitados

Los discapacitados podrán gestionar su ingreso en la misma plataforma de Deportick durante la venta general, que comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16 hs. Si no pudieron gestionarlo antes del partido, no podrán ingresar.