Preocupación en la Selección argentina: Facundo Campazzo sufrió una lesión muscular

El base cordobés tiene una lesión en el bíceps femoral izquierdo y será baja en Real Madrid para el partido ante Panathinaikos por la Euroliga.

La lesión de Facundo Campazzo encendió las alarmas en Real Madrid y en la Selección argentina de básquet. El base cordobés sufrió un problema muscular en la pierna izquierda durante el partido del último domingo ante San Pablo Burgos y los estudios médicos confirmaron que tiene comprometido el bíceps femoral.

El club español comunicó oficialmente el diagnóstico, aunque no estableció un plazo de recuperación. «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Facundo Campazzo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Pendiente de evolución», informó la institución.

Cómo se produjo la lesión de Campazzo

El inconveniente físico apareció durante el tercer cuarto del encuentro frente a San Pablo Burgos, por la Liga Endesa, que terminó con victoria del Real Madrid por 90-79.

Campazzo sintió molestias en la parte posterior del muslo izquierdo, debió abandonar el campo de juego y no volvió a ingresar. Los estudios posteriores confirmaron la lesión muscular.

Baja confirmada para la Euroliga

La primera consecuencia será su ausencia en el compromiso de este miércoles 4 de noviembre ante Panathinaikos, correspondiente a la décima jornada de la Euroliga.

El cuerpo técnico del conjunto madrileño confirmó que no podrá contar con el argentino y evitó anticipar cuándo estará nuevamente disponible. «No contamos con él y no puedo darte plazos», fue la explicación brindada desde el equipo.

La baja de Campazzo se suma a otros problemas físicos que afectan al plantel español, que también tiene fuera de competencia a Gabriel Deck, Théo Maledon, Usman Garuba y Mikael Jantunen.

La preocupación también alcanza a la Selección argentina

La situación genera especial atención en el seleccionado nacional, que tiene a Campazzo como uno de sus principales referentes y piezas fundamentales en la conducción del equipo.

La incertidumbre está puesta en la próxima ventana de clasificación, en la que Argentina deberá enfrentar a Canadá y Bahamas. Por ahora, Real Madrid no informó la gravedad exacta de la lesión ni cuánto tiempo demandará su recuperación.

La evolución del base cordobés será determinante para saber si podrá estar disponible para esos compromisos. Mientras tanto, tanto en Madrid como en el entorno de la Selección estarán atentos a su rehabilitación, a la espera de que pueda regresar a las canchas sin inconvenientes.