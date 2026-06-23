Docentes exigen una convocatoria "urgente" a paritarias, pero el Gobierno la postergaría hasta después del receso invernal

Los sindicatos docentes exigen una convocatoria inmediata para discutir los salarios del segundo semestre. Desde la Provincia sostienen que aún resta abonar el último tramo del aumento acordado y prevén reabrir la negociación después del receso invernal.

Los gremios docentes de Santa Fe intensificaron en los últimos días el pedido para reabrir la discusión salarial correspondiente al segundo semestre. Sin embargo, desde la Casa Gris sostienen que aún resta efectivizar el último tramo del aumento acordado para la primera mitad del año y estiman que una nueva convocatoria podría concretarse recién después de las vacaciones de invierno.

El reclamo fue expresado por el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, quien exigió una convocatoria inmediata. “ El gobierno tiene que empezar a escuchar y tiene que convocar urgente a una paritaria para empezar a recomponer el salario de los docentes ”, manifestó.

La pauta salarial vigente contempló una actualización acumulada del 12,5% entre enero y junio, distribuida en seis tramos: 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio, este último a liquidarse con los haberes de julio.

Desde Sadop cuestionan que ese incremento ya quedó por detrás de la evolución de los precios. “Nos aumentaron el 12,5% para enero, febrero y mayo y en los cuatro primeros meses ya se cumplió el 12,6%. Le dijimos que no iba a alcanzar y ahora vamos a perder entre 9 y 10 puntos en el semestre”, afirmó Martín Lucero, referente del sindicato en Rosario.

Inflación y negociación salarial

Según los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación acumulada en Santa Fe entre enero y mayo de 2026 alcanzó el 15,2%, un porcentaje superior al incremento salarial otorgado hasta el momento.

No obstante, el Gobierno provincial asegura que más del 70% de los docentes logró ubicarse por encima de la inflación al contabilizar adicionales y suplementos salariales, entre ellos el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente. Además, ratifican que cualquier diferencia que pudiera generarse respecto del índice inflacionario será compensada.

En el Ejecutivo recuerdan que todavía resta abonarse el último tramo de la recomposición prevista para el semestre y que recién después se retomará la discusión paritaria, tanto en materia salarial como en otros aspectos laborales. Por ese motivo, la evaluación preliminar es que la convocatoria llegue una vez finalizado el receso escolar de invierno, previsto entre el 6 y el 17 de julio.

Escepticismo gremial

Los sindicatos, sin embargo, ponen en duda que exista una instancia de negociación real. Argumentan que en los últimos años la mayoría de los acuerdos terminaron definiéndose por decisión unilateral del Ejecutivo.

“No hay diálogo de ningún tipo, ni oficial ni extraoficial. Creemos que el gobierno va a volver a hacer una mala propuesta y cerrar por decreto. Dar aumento a la baja, darla por decreto y hacer caja con eso”, sostuvo Lucero.

La semana pasada, Amsafé cerró en la ciudad de Santa Fe la recorrida de su Carpa Blanca itinerante, una iniciativa que visitó más de 30 localidades y que sirvió para reforzar el reclamo por la reapertura de las paritarias.

Nuevo pago de Asistencia Perfecta

En paralelo, el Gobierno provincial abonará este miércoles el incentivo correspondiente al programa Asistencia Perfecta a 63.499 trabajadores de la educación de gestión pública y privada.

Del total, 57.093 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares no registraron inasistencias durante mayo, mientras que 6.406 tuvieron una sola falta en ese período.

La herramienta se consolidó como uno de los principales instrumentos de la gestión provincial para desalentar las medidas de fuerza durante las negociaciones salariales, al combinar el incentivo económico con el descuento de los días no trabajados en caso de paro.