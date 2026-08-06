Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: "Era lo que necesitábamos"

El volante rojiblanco destacó la primera victoria del Tatengue en el Torneo Clausura tras el 2-1 sobre Lanús. Resaltó la efectividad del equipo, el esfuerzo colectivo y la adaptación al nuevo funcionamiento que propone Leonardo Madelón.

Unión consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura al derrotar por 2-1 a Lanús en el estadio 15 de Abril y, una vez consumada la victoria, Julián Palacios dejó en claro que lo más importante era el resultado, después de dos partidos donde el equipo había mostrado buenas intenciones, pero sin poder sumar de a tres.

El mediocampista reconoció que el partido fue muy disputado, aunque remarcó que esta vez la diferencia estuvo en la eficacia que tuvo el equipo para aprovechar sus oportunidades.

LEER MÁS: Spahn proyecta un Unión con 45.000 socios, defendió las obras y explicó las inhibiciones

"Ganamos acá en casa y eso es lo importante. Todos los partidos van a ser duros. Cuando entra la pelota nos vamos contentos, así que no hay que buscarle demasiadas explicaciones", expresó.

En ese sentido, comparó lo ocurrido frente a Lanús con la derrota sufrida en Mendoza ante Gimnasia. "El partido pasado llegamos siete u ocho veces en el primer tiempo, no concretamos y ellos en una sola llegada hicieron un gol. Esta vez fueron dos remates de afuera del área muy bien ejecutados y eso hizo la diferencia", analizó.

Además, reveló que tanto Lucas Menossi como Joaquín Mosqueira suelen practicar mucho ese tipo de definiciones durante la semana. "Les decía a los chicos que entrenan y le pegan mucho de afuera. Por suerte esta vez salió y estamos contentos por ellos y por el grupo", afirmó.

La adaptación a un Unión renovado

Palacios también habló del nuevo funcionamiento del equipo tras las numerosas modificaciones que sufrió el plantel durante el mercado de pases.

El volante admitió que el proceso de adaptación todavía continúa, ya que varios de sus compañeros cambiaron respecto del semestre anterior.

"Me siento bien, aunque cuesta volver a encontrarse con los movimientos porque son compañeros nuevos y cada uno interpreta el juego de manera diferente. Es cuestión de seguir trabajando día a día, pero el grupo está firme", destacó.

El sacrificio, una marca registrada

Más allá de que en este inicio del Clausura se lo observa más alejado del área rival, Palacios aseguró que el esfuerzo defensivo forma parte del plan de juego que les pide Leonardo Madelón.

LEER MÁS: La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

"Tanto a Nacho como a mí nos toca hacer un desgaste muy grande para atrás. Muchas veces terminamos haciendo contragolpes de 70 u 80 metros y llegamos muy cansados a definir una jugada", explicó.

Y cerró dejando en claro cuál es su prioridad dentro del equipo: "Es lo que nos pide el técnico y hay que cumplirlo. Después el gol o la asistencia van a llegar. Lo importante era ganar y lo conseguimos".