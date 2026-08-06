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Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El volante de Unión revivió el bombazo que selló el 2-1 ante Lanús, destacó la confianza de Madelón, la sociedad con Menossi y el apoyo del público.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 22:37hs
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Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Joaquín Mosqueira fue el gran protagonista del triunfo de Unión sobre Lanús. Con un remate inolvidable desde larga distancia selló el 2-1 en el 15 de Abril y desató la locura de los hinchas. Tras el encuentro, el mediocampista habló de su emoción, la confianza que recuperó con Leonardo Madelón y hasta admitió que el viento fue un aliado.

Unión volvió a sonreír ante su gente con una victoria trabajada frente a Lanús y tuvo en Joaquín Mosqueira al hombre de la noche. A los 31 minutos del complemento, el mediocampista sacó un potente remate desde casi 30 metros que se metió junto al ángulo de Nahuel Losada para sellar el 2-1 definitivo y darle al Tatengue su primera alegría como local en el torneo.

"Todavía no caigo"

Con la adrenalina todavía a flor de piel, Mosqueira reconoció que aún no logra dimensionar lo que significó convertir un gol para darle la victoria a Unión.

"Soñado, soñado... Todavía no caigo mucho, la verdad. Me voy a ir dando cuenta con el correr de las horas. Tampoco hay mucho tiempo para ponerse a repasar porque el lunes ya tenemos otro gran desafío, pero fue una noche muy especial para mí", expresó el volante.

El mediocampista aseguró que el triunfo tiene un valor enorme por tratarse del primer festejo del equipo como local en el torneo y por haberlo conseguido frente a un estadio colmado.

La reacción del público: "Hasta yo reaccioné así"

El gol provocó una explosión de alegría en las tribunas y hasta los insultos cargados de admiración de los hinchas se volvieron protagonistas de la noche. Lejos de sorprenderse, Mosqueira confesó que entendió perfectamente esa reacción.

"Supongo que es una de las reacciones de la gente, creo que es algo natural... ¡Hasta yo mismo reaccioné así! Nada, supongo que salió eso de algunos hinchas", declaro Joaquín en zona mixta.

La confianza de Madelón

Luego de varios meses con escasa continuidad, Mosqueira destacó el respaldo que recibió del entrenador Leonardo Madelón para volver a sentirse importante dentro del equipo: "Voy a tratar de ir de menor a mayor, sobre todo desde la parte física. La realidad es que el rodaje y los minutos son lo único que te da esas buenas sensaciones en cancha."

Además, valoró especialmente el apoyo del entrenador: "Leo me dio esa confianza y voy a tratar de aprovecharla al máximo."

La sociedad con Lucas Menossi

Uno de los aspectos más destacados del triunfo fue el funcionamiento del mediocampo, donde Mosqueira y Lucas Menossi mostraron un entendimiento que ilusiona al hincha Tatengue.

El autor del segundo gol elogió a su compañero y reveló cómo trabajan esa conexión durante la semana: "Cuando son jugadores de esa calidad, se hace todo mucho más fácil."

Un equipo que sigue creciendo

Unión había comenzado el campeonato atravesando diferentes complicaciones entre habilitaciones, ausencias y la derrota sufrida frente a Gimnasia en Mendoza. Para Mosqueira, el grupo dio un paso adelante y remarcó la predisposición del plantel para salir adelante.

El reconocimiento para los hinchas

Pese al intenso frío y al fuerte viento que acompañaron la noche santafesina, el estadio volvió a lucir un gran marco y el mediocampista no dejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo: "El hincha es incondicional, siempre está apoyando. Hoy se sintió muchísimo la energía desde el primer minuto con todas las condiciones desfavorables del día: el viento, el frío... Nos apoyan siempre y esperemos seguir por este camino."

Por ultimo consultado sobre si el fuerte viento favoreció la trayectoria del remate que terminó en el ángulo de Nahuel Losada, el volante no dudó en decir: "¡Olvidate! El viento me ayudó, me re ayudó... Así que nada, feliz, muy feliz."

Con humildad, una cuota de humor y un golazo, Joaquín Mosqueira se convirtió en la gran figura de una noche.

Mosqueira 15 de Abril
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