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Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: "Ganamos bien y el equipo está creciendo"

Leonardo Madelón habló en conferencia de prensa luego del la gran victoria de Unión en el 15 de abril, destacando el crecimiento del equipo.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 22:05hs
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Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: Ganamos bien y el equipo está creciendo

Prensa Unión

Unión volvió a hacerse fuerte en el estadio 15 de Abril y consiguió un triunfo valioso ante Lanús. Tras el encuentro, Leonardo Madelón analizó el rendimiento de su equipo, destacó el crecimiento colectivo y aseguró que la victoria representa un paso importante para un plantel que todavía se encuentra en construcción.

"Ganamos bien. Es un equipo en formación que está creciendo y este resultado era importante, sobre todo porque fue contra un rival que tiene muy buenos jugadores", afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

El plan para desgastar a Lanús

Madelón explicó que el cuerpo técnico preparó un partido pensando en el desgaste físico que arrastraba Lanús por la seguidilla de compromisos y entendió que esa estrategia terminó siendo determinante.

"La idea era hacer un partido largo. Les pedimos que dejaran el corazón en la cancha y dieron el máximo. Salió bien", remarcó.

El DT también resaltó la actitud del equipo para sostener la intensidad durante todo el encuentro y la respuesta de los futbolistas en los momentos de mayor exigencia.

Una virtud que volvió a aparecer

Otro de los aspectos que destacó fue la efectividad desde media distancia, un recurso que Unión aprovechó para lastimar al conjunto granate.

"Hacía mucho que no convertíamos desde afuera del área. Hoy no es algo habitual en el fútbol y tener jugadores con ese remate es muy importante", señaló.

A su vez, valoró la solidez defensiva mostrada en los minutos finales, cuando Lanús adelantó sus líneas y fue en busca del descuento.

Qué dijo sobre Ayala

La salida de Ayala durante el partido generó preocupación entre los hinchas, aunque Madelón llevó tranquilidad.

El entrenador explicó que el futbolista terminó con una fatiga muscular y que, en principio, no sufrió una lesión de gravedad, por lo que será seguido de cerca durante los próximos entrenamientos.

Mercado de pases y confianza en los juveniles

En otro tramo de la conferencia, Madelón confirmó la incorporación del zaguero uruguayo Matías Rocha, con quien mantuvo una charla antes del encuentro.

Además, dejó abierta la posibilidad de que llegue algún refuerzo más antes del cierre del libro de pases, aunque se mostró conforme con las opciones que tiene a disposición y destacó el crecimiento de los futbolistas surgidos de las inferiores.

"Unión hoy vende y está haciendo un buen trabajo con los chicos del club. Hay una camada muy interesante y está bueno que vayan aprendiendo ahora", aseguró.

El objetivo para el campeonato

Más allá de la satisfacción por el triunfo, Madelón dejó en claro que el desafío pasa por mantener la regularidad para meterse entre los protagonistas del torneo.

La meta, según explicó, es finalizar entre los primeros ocho equipos para avanzar a la siguiente fase y volver a posicionar a Unión en la pelea por una clasificación a una copa internacional.

Con el envión de la victoria frente a Lanús, el plantel ya cambió el foco y mañana volverán a los entrenamientos. El Tatengue visitará este lunes, desde las 21.30, a Central Córdoba de Santiago del Estero con la intención de extender su buen momento y seguir escalando posiciones.

Unión Leonardo Madelón triunfo equipo crecimiento
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