Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Unión venció 2-1 a Lanús y festejó por primera vez en el Torneo. Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira marcaron los goles para el Tate

Unión volvió a jugar en el 15 de Abril después de más de tres meses y pudo festejar ante su gente. Y es que el Tate obtuvo un valioso triunfo por 2-1 ante Lanús y sumó su primera victoria en el Torneo Clausura.

Fue realmente ordinario el primer tiempo que jugaron Unión y Lanús al punto tal que no se registraron remates al arco y los dos arqueros fueron espectadores de lujo.

La única vez que intervino el arquero de Lanús Nahuel Losada fue a los 33 minutos cuando Julián Palacios remató al primer palo y si bien la pelota no iba al arco alcanzó a tocar el balón con la mano para forzar el tiro de esquina

Antes, cuando se disputaban 12 minutos, Ignacio Malcorra ejecutó un tiro libre en la puerta del área que se fue muy por encima del horizontal

Por su parte, Lanús no inquietó a Matías Mansilla y cuando se aproximó al área rojiblanca termino en centros improductivos o que fueron rechazados por Juan Pablo Ludueña el defensor más sólido en el Tate.

Abundaron las impresiciones a lo largo de los 45 minutos y a modo de atenuante habrá que mencionar el fuerte viento que cruzaba la cancha y que perjudicaba más al Tate

No obstante, Unión estuvo muy impreciso, intentó con Palacios y Malcorra por las bandas pero no tuvieron compañía por el centro, dado que Cristian Tarragona mostró la movilidad de siempre aunque le costó prevalecer ante los defensores granates.

Mientras que Misael Aguirre participó muy poco del juego. De esta manera el Rojiblanco se repitió atacando por las bandas pero no tuvo claridad en los metros finales ni tampoco presencia dentro del área

Así las cosas, Unión y Lanús aburrieron a todos en los primeros 45 minutos en un partido que el 0 a 0 parcial los terminó calificando por la pobre expresión que evidenciaron.

Dos golazos para ganar el partido

Los primeros minutos del segundo tiempo fueron un calco del comienzo del partido los dos equipos repartiéndose la tenencia del balón pero careciendo de profundidad.

Hasta que a los 7 minutos apareció Lucas Menossi e hizo lo que no habían hecho otros aprovechando el viento a favor remató como venía de media distancia para convertir un golazo con un disparo esquinado que se metió al lado del caño derecho y estableció el 1 a 0.

Menossi metió un bombazo y hace el primero para Unión.



Los locales abren el marcador con un autentico golazo.



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A los 12 minutos Unión salió de contra condujo Palacios y Malcorra terminó rematando por encima del travesaño. Segundos después Leonardo Madelon dispuso la primera variante haciendo ingresar a Marcelo Estigarribia en lugar de Misael Aguirre buscando mayor presencia en ataque con dos puntas de mayor presencia en el area

Unión estuvo cerca del segundo cuando Palacios el más desequilibrante en el Tate metió un centro que Juan Pablo Ludueña terminó cabeceando desviado

Después del gol, mejoró Unión en cuanto al manejo del balón y dispuso de mayores espacios para atacar aún cuando le costaba definir

A los 23 minutos Madelón mandó a la cancha a Bruno Pitton en lugar de Lucas Ayala que salió lesionado y también ingresó Mauro Luna Diale para reemplazar a Malcorra.

La más clara de Lanús llegó a los 24 minutos cuando Sasha Marsich metió un pase al área para la llegada de Felipe Peña Biafore quien de frente al arco y sin oposición terminó rematando por encima del horizontal.

Pero el volante tendría revancha cuando a los 27' un centro desde la derecha que cruzo el área lo encontró a Peña Biafore otra vez para definir y está vez no falló con un remate debajo del arco ante la pasividad de Maizon Rodríguez y de Matías Mansilla que no salió a cortar el centro.

LANÚS EMPATA EL PARTIDO



Unión tuvo la ventaja por un tiempo, pero Biafore logró marcar el gol de la igualdad



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Unión se había quedado, Lanús empujaba y llegó el empate que a esa altura era lógico debido al trámite de juego. Pero cuando peor jugaba Unión a los 31 minutos Joaquín Mosqueira no dudó y fiel a su costumbre remató desde muy lejos y terminó marcando un golazo con un disparo que sorprendió a Losada y el balón se metió por encima del arquero para el 2 a 1.

¡Otro golazo para Unión y se pone arriba en el marcador!



Mosqueira apareció para meter un derechazo al ángulo del arco de Losada.



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A los 37 minutos Madelón hizo los últimos cambios con los ingresos de Juan de Dios Pintado por Palacios y de Emilio Giaccone en lugar de Menossi. Lo que siguio fue Lanús con la pelota pero sin ideas y Unión apostando decididamente a la contra.

Se fueron consumiendo los minutos con el equipo rojiblanco retrasado y defendiendo dentro de su área sin sufrir tanto, para obtener una victoria necesaria. Con dos golazos desde afuera del área el Tate volvió a festejar en Santa Fe sumando su primer triunfo en el Clausura.

Síntesis

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Matías Sepúlveda; Ramiro Carrera, Lucas Besozzi, Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles: ST 8’ Menossi (U ); 27’ Peña Biafore (L); 31’ Mosqueira (U )

Cambios: PT 27’ Salvio x Carrera (L); 39’ Peña Biafore x Medina (L). ST 13’ Estigarribia x Aguirre (U); 25’ Luna Diale y Pittón x Malcorra y Ayala (U ); 27’ Bou x Sepúlveda, Aquino x Besozzi (L), Allan Wlk x Valois (L); 37’ Giccone x Menossi y Pintado x Palacios (U)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: 15 de Abril.