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Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Fueron protagonizados por manifestantes y efectivos de las fuerzas federales de seguridad. Al menos dos uniformados resultaron heridos y reportaron tres detenidos.

6 de agosto 2026 · 22:25hs
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Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Foto: NA.

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se manifestaron en torno al Congreso en contra de la ley de propiedad privada, que es debatida en el Senado, y se produjeron incidentes entre los manifestantes y fuerzas de seguridad.

La movilización se inició al mediodía, pese a que el gobierno había retirado el polémico capítulo del proyecto sobre extranjerización de tierras. Y ya de tarde las fuerzas federales que forman parte del operativo de seguridad lanzaron gases y utilizaron camiones hidrantes frente a las agrupaciones que se concentran cerca del Congreso.

Los efectivos de las fuerzas de seguridad (más de 2 mil) activaron el protocolo antipiquetes.

Dos heridos y un detenido tras la protesta

En ese marco, un prefecto y un gendarme resultaron heridos. El primero fue atendido en el lugar, mientras que al segundo lo trasladaron al Hospital Churruca tras haber recibido el impacto de una piedra en la cabeza, según comunicó el Ministerio de Seguridad Nacional. Hasta el momento se reportaron al menos doce detenidos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

Durante la tarde un grupo de participantes de la marcha arrojó objetos contra los efectivos apostados detrás de las vallas que cercan el acceso al Congreso, que respondieron mediante el uso del camión hidrante para dispersar. Tras unos minutos la situación se calmó, pero con la puesta del sol volvieron los incidentes.

LEER MÁS: Tierras argentinas en manos extranjeras: qué departamento de la provincia de Santa Fe ya supera el límite legal

Manifestantes sin identificación política, muchos de ellos encapuchados, lanzaron piedras y botellas e incendiaron algunos contenedores de residuos.

Como respuesta, las fuerzas de seguridad intensificaron la represión con gases lacrimógenos y balas de goma. Algunas personas reportaron síntomas vinculados al gas pimienta.

Agrupaciones como el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista (IS), la CGT, las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), el Sindicato Conductores y Motoristas Navales (Siconara) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), entre otras, se concentraron sobre la avenida Entre Ríos y en la plaza situada frente al Parlamento.

Si bien el gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización por parte de los gremios y las organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la iniciativa.

Congreso incidentes Ley propiedad privada protesta
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