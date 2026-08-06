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El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El Tate ganó su primer partido en el Torneo Clausura y en el equipo rojiblanco se destacaron los dos autores de los goles

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 22:26hs
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El uno por uno de Unión en el triunfo ante Lanús.

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Lanús.

Matías Mansilla (4): No ofreció garantías, en el gol se quedó muy estático sin salir a cortar el centro que terminó dentro del área chica. Lanús atacó poco y cuando lo hizo no definió de la mejor manera. Debe mejorar el arquero de Unión.

Lautaro Vargas (4): Dio ventajas en la marca y se volvió a mostrar permeable, en el gol de Lanús no cierra de la mejor manera y en el final también lo desbordaron y casi llegó el segundo del Granate.

Maizon Rodríguez (5): Dudó en el gol de Lanús, ya que Peña Biafore definió sin que el uruguayo lograra impedirlo. Antes y después de esa acción tuvo algunos buenos cruces y en el final despejó varios pelotazos frontales.

Juan Pablo Ludueña (6): El defensor más firme de Unión, expeditivo y atento para cortar. No se complicó nunca y ganó mucho por arriba cuando Lanús tiró centros.

Lucas Ayala (5): Debió ser reemplazado en el segundo tiempo por una molestia física. No desentonó, atento en la marca, quizás le faltó pasar con más decisión al ataque, pero está claro que viene cumpliendo desde su debut.

Julián Palacios (6): Generoso en el ida y vuelta, es un jugador muy importante para cambiar el ritmo y desequilibrar por las bandas, arrancó por la derecha, pero también jugó por izquierda. Aporta movilidad y decisión para romper en ataque.

Lucas Menossi (7): Se asentó en el equipo titular, buen manejo del balón y ubicuidad. Marcó un golazo para abrir el marcador con un remate cruzado que se metió al lao del caño izquierdo.

Joaquín Mosqueira (7): Había mostrado algunas imprecisiones en el manejo del balón, pero siempre generoso para correr y meter, además fue clave en el triunfo marcando un golazo desde afuera del área. Marca registrada en el volante.

LEER MÁS: Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Ignacio Malcorra (5): Algunos destellos debido a su jerarquía, pero está claro que puede y debe dar mucho más. Un par de pelotas quietas y algunos arranques a los que le faltó terminar de mejor manera.

Misael Aguirre (5): Participó poco del juego, aún cuando se mostró muy sacrificado para dar una mano en el retroceso, intentó con algunos arranques dada su velocidad, pero está claro que son sus primeros partidos y es lógico que tenga altos y bajos.

Cristian Tarragona (6): No le tocó convertir, pero es muy generoso para jugar de espaldas, oxigenar al equipo y saber cuando acelerar y cuando frenar. Es un delantero completo y vital para el equipo.

Marcelo Estigarribia (5): Luchó con los centrales rivales, pero estuvo más atento para retroceder y presionar la salida de Lanús que para generar en ataque. Está claro que le falta rodaje.

Bruno Pittón (-): A diferencia de los partidos anteriores, entró mejor y fue clave en un cruce salvador ante un remate de Bou que tenía destino de gol y lo interceptó para mandar la pelota al córner.

Mauro Luna Diale (-): Recién pudo debutar en este partido, se lo notó falto de ritmo y sin su velocidad habitual, terminó más retrasado persiguiendo a los rivales que intentando pasar al ataque.

Emilio Giaccone (-): Pocos minutos en cancha, se paró al lado de Mosqueira para dar una mano en la recuperación, en un momento en el que Unión no tenía la pelota.

Juan de Dios Pintado (-): Se paró como carrilero por derecha y claramente estuvo más atento a retroceder para darle una mano a Vargas en la recuperación.

Unión Lanús triunfo
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