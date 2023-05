En medio del pico de crímenes, Javkin dijo que Rosario tiene "menos brigadistas de homicidios que la ciudad de Santa Fe"

El intendente de la ciudad del sur provincia se detuvo en el caso de Mauro Villamil, quien fue asesinado mientras compraba verduras en Corrientes y Gutierrez (Rosario). “Hablé con su familia, con el dueño de la estación de servicio, es un muchacho trabajador, parece mentira tener que decirlo porque revictimizan a las víctimas pero era un laburante con tres chicos”, dijo.

“No podemos seguir aceptando esto porque en muchos casos es un problema de recursos, plata que se guarda en lugar de ponerla en el cuidado de la ciudad”, siguió Javkin y comparó: “Tenemos menos brigadistas de homicidios que la ciudad de Santa Fe, 36 contra 31, y cada homicidio que se esclarece evita otro. Tenemos menos policías nominalmente que Santa Fe”.

Sobre esa falta de recursos, afirmó que la Municipalidad entregó información “en 20 minutos” sobre el auto que participó del robo a la escuela Gurruchaga. Gracias a las cámaras de seguridad detectaron la patente e informaron “todo el trayecto que había hecho, las infracciones, quién era el titular del auto, y todavía no aparecen las cosas de la Gurruchaga”.

“Entonces –continuó– no se aguanta más, no tenemos porque soportar este maltrato. Cuando las cosas se hacen (por la presencia de Ingenieros del Ejército en barrio Tío Rolo) traen resultados y cuando no se hacen también. ¿Dónde hay despliegue policial, cuánto ganan los policías, cuántos recursos se ponen? Ese es el problema, si no déjenos la fuerza a nosotros”.

El intendente apuntó a la falta de respuesta del gobierno provincial: “Quiero ser claro, no le pueden faltar recursos a las políticas de seguridad en Rosario, no puede ser que no estemos priorizados, y esto es una decisión clara del gobierno provincial, incluso lo dice el ministro de la provincia”.

“No podemos seguir aceptando que se guarde la plata de todos y no haya policías en la calle”, aseguró y añadió: “Había que conseguir tecnología, la gestionamos con Nación y la conseguimos. Conseguimos tecnología en balística que no sólo resuelve un crimen, sino que salva vidas porque previene el siguiente. Había que urbanizar los barrios, lo estamos haciendo. Estamos en Tío Rolo y Puente Gallegos, estamos en Vía Honda, lo vamos a hacer también en La Tablada. Por eso no podemos aceptar que la política de seguridad en la ciudad sea sin policías en la calle”.

“La ciudad no merece esto, ¿por qué tenemos 70 móviles?, San Salvador de Jujuy tiene 190”, volvió a comparar Javkin y se refirió a “todo lo oscuro en esta provincia existe, hay muchas veces connivencia entre fuerzas policiales, pero eso que le sirve a la familia de Mauro”.

Más tarde, Javkin insistió en un mano a mano con El Tres: “Traigan móviles de donde sea, traiganlos de otros lados de la provincia”. “Hay que priorizar la región de una buena vez”, agregó.