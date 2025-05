Una mujer entrenaba usando auriculares y la atropelló un tren

La víctima, identificada com o Evangelina O., de 48 años tuvo que ser asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y según las primeras informaciones sufrió heridas que no pondrían en riesgo la vida.

Una primera versión indica que la mujer habría sido atropellada mientras corría o hacía ejercicios físicos por el lugar y que no habría advertido el paso del tren porque se encontraba usando auriculares al momento de cruzar las vías.

El tren, que circulaba en dirección al norte, estaba conformado por unos 30 vagones y el maquinista pudo detener la marcha tras advertir que había sucedido un accidente.

De acuerdo con las primeras informaciones, los sistema de señalización del paso a nivel, ya sea barreras como alarmas sonoras, funcionaban bien.

Mientras la víctima era atendida en una ambulancia del Sies, Roxana, hermana de la mujer que sufrió el accidente, contó en declaraciones a El Tres de Rpsario que su familiar "corre maratones y esta mañana estaba entrenando, y siempre usa auriculares. Mi hermana vive acá cerca. Un vecino me avisó que Evangelina había sufrido un accidente. Por suerte, los médicos abrieron la puerta de la ambulancia y pude ver que me levantaba el pulgar para arriba, diciéndome que estaba bien", agregó Roxana que no podía contener las lágrimas.

Como el tren quedó detenido sobre el paso a nivel de calle Orsetti, personal de Tránsito de Granadero Baigorria y de la Policía provincial realizaban desvíos de tránsito a la altura de calle Buenos Aires. La mujer herida fue derivada al Hospital Eva Perón para su mejor atención.