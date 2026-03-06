La flamante autoridad encabezará la Universidad Nacional del Litoral hasta 2030 junto a la vicerrectora Liliana Dillon. En su discurso defendió la universidad pública, advirtió sobre la falta de financiamiento y planteó los ejes estratégicos de la nueva gestión.

Asumió Laura Tarabella, la primera rectora mujer en los 106 años de historia de la UNL

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) vivió este viernes un hecho histórico: Laura Tarabella asumió como la primera mujer en conducir el rectorado en los 106 años de vida de la institución . La nueva rectora encabezará la casa de estudios durante el período 2026-2030 , acompañada por Liliana Dillon como vicerrectora .

El acto se desarrolló en el histórico Paraninfo de la UNL , colmado por integrantes de la comunidad universitaria, autoridades académicas, dirigentes políticos y representantes institucionales que participaron de la ceremonia de asunción y despidieron a las autoridades salientes.

Durante su discurso, Tarabella remarcó el valor estratégico de la educación superior pública en un contexto complejo.

“Atendiendo a un contexto nacional e internacional desafiante, reafirmamos el valor estratégico de la educación superior pública, gratuita y de calidad. Defendemos la autonomía universitaria como condición de libertad académica y el pluralismo en la toma de decisiones”, sostuvo.

Dos mujeres al frente de la UNL por primera vez

La nueva rectora destacó el carácter simbólico e institucional del cambio que atraviesa la universidad, ya que por primera vez dos mujeres ocuparán simultáneamente los máximos cargos de conducción.

“Por primera vez en 106 años de historia de nuestra universidad quienes asumen este liderazgo son dos mujeres”, subrayó Tarabella, al tiempo que señaló que este hecho es el resultado de un proceso construido durante décadas por mujeres que participaron en docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.

Según afirmó, este momento representa “el corolario del camino recorrido por muchas mujeres que abrieron puertas y construyeron puentes para alcanzar estas reivindicaciones”.

En su mensaje, la flamante rectora también planteó una defensa explícita del sistema universitario público y del sistema científico nacional, en un contexto de tensiones presupuestarias.

Tarabella advirtió que “son constantes los cuestionamientos a la Universidad Pública y al sistema científico nacional por parte del gobierno nacional”, y señaló la falta de recursos para el funcionamiento de las instituciones.

“Es manifiesta la falta de interés por proveer los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de las universidades, como también la necesidad de recomposición salarial de los trabajadores universitarios y del sistema científico”, afirmó.

En ese marco, convocó a redoblar esfuerzos para garantizar el financiamiento del sistema educativo superior.

“No son tiempos sencillos, pero somos la Universidad Nacional del Litoral. 106 años de historia y trayectoria nos avalan y respaldan”, expresó.

Los ejes de la gestión hasta 2030

Durante su intervención, Tarabella también presentó los principales lineamientos de su gestión, que se enmarcan en el Plan Institucional Estratégico UNL 100+10, pensado para orientar el desarrollo de la universidad durante la próxima década.

Entre los ejes centrales mencionó:

La rectora planteó como prioridad garantizar el derecho a la educación superior, fortaleciendo políticas de ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes.

En ese marco, destacó la importancia de la innovación pedagógica, la formación docente y la consolidación de entornos híbridos y virtuales de enseñanza.

“Nos interpelan nuevas formas de enseñanza y nuevas prácticas de aprendizaje para estudiantes atravesados por expectativas distintas a las de generaciones anteriores”, sostuvo.

Investigación, innovación y transferencia

Otro de los pilares será fortalecer el sistema científico y tecnológico de la UNL, promoviendo investigaciones con mayor impacto social, económico, ambiental y cultural.

La rectora adelantó que se buscará potenciar el programa de investigación CAI+D y consolidar centros, institutos y laboratorios interdisciplinarios.

También remarcó la importancia de la transferencia tecnológica y la vinculación con el sector productivo y los distintos niveles del Estado.

La gestión también buscará profundizar la presencia territorial de la universidad y ampliar sus vínculos internacionales.

Entre las acciones previstas se destacan la integración de la extensión con la docencia y la investigación, el fortalecimiento de redes académicas y la ampliación de vínculos con organismos internacionales.

“La construcción de alianzas estratégicas con gobiernos y actores de la sociedad seguirá siendo una cuestión relevante”, aseguró Tarabella.

Evaluación institucional y transparencia

Otro de los hitos del inicio de la gestión será la cuarta autoevaluación y evaluación institucional ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Según explicó la rectora, este proceso permitirá revisar logros, desafíos y metas futuras, con el objetivo de fortalecer la calidad institucional y la transparencia en la gestión universitaria.

El cierre de la gestión de Mammarella

Antes de la asunción de las nuevas autoridades, el rector saliente Enrique Mammarella brindó un discurso de despedida tras ocho años al frente de la universidad.

“Con mucha emoción y con el saber del deber cumplido quiero agradecer especialmente al equipo de gestión que durante estos ocho años no descansó bregando por una universidad en permanente transformación y crecimiento”, expresó.

Mammarella recordó los desafíos atravesados durante su gestión, entre ellos la pandemia, la crisis socioeconómica y las dificultades presupuestarias.

Finalmente, deseó éxito a la nueva conducción de la casa de estudios.

“Reciben una universidad innovadora, transparente y profundamente conectada con su entorno. Que la pasión y el compromiso los guíen en la construcción de la UNL de los próximos cien años”, concluyó.