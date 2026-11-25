La actividad organizada por Mumalá y agrupaciones sindicales será por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Disidencias

La agrupación de Mujeres de la Matria Latinoamericana Santa Fe (Mumalá) , Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Género y Diversidad , Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) San Martín , organizaron para este miércoles 25 de noviembre una actividad por el 25N "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".

La cita será en el local de ATE San Jorge (departamento San Martín) , a las 18.30 en un contexto en el que la provincia de Santa Fe atraviesa una "situación de Emergencia en Violencia de Género dentro de una situación económica que multiplica las desigualdades" , de acuerdo a lo que todo el año manifiestan las organizaciones que convocan a la actividad.

Aumento de feminicidios

"Este año, se manifestó un preocupante aumento de los feminicidios: 50 víctimas hasta el 20 de noviembre y dentro de ellas, particularmente un incremento de los denominados directos o íntimos –aquellos cometido por parejas, exparejas y familiares–, que suman 28 víctimas. Según lo informado por el gobierno provincial, durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres. Es decir que, sin haber terminado aún el año, se ha manifestado un crecimiento de la violencia feminicida del 66,7%", expresaron desde la organización.

El departamento San Martín, no escapa a esta realidad, es por esta razón que desde las mencionadas organizaciones, proponen una serie de acciones y actividades: presentación de los Datos del Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” ; un recorrido histórico para construir memoria , sobre las víctimas de femicidio del período 2009-2026 y la importancia de la ESI (Educación Sexual Integral) en la prevención de las violencias.

Este miércoles en diversos puntos de la provincia de Santa Fe se realizarán marchas y actividades alusivas al 25N con el objetivo de no dejar de visibilizar el problema y la realidad que padecen en todo el territorio la mujeres víctimas de la violencia de género y sus familias.