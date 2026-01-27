La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

El plantel superior de La Salle Jobson comenzó con la pretemporada en el predio de Cabaña Leiva bajo la conducción de Leonardo Cipriani como head coach.

El plantel superior de La Salle Jobson comenzó con los trabajos de pretemporada con vistas a su participación en la Segunda División del Torneo Regional del Litoral el cual dará comienzo el sábado 21 de marzo cuando deba visitar a los Caranchos de Rosario en Fisherton. La escuadra colegial ya comenzó con la pretemporada, bajo la conducción de Leonardo Cipriani quien es el head coach, junto a un importante grupo de colaboradores.

Leonardo Cipriani que vuelve a tener la responsabilidad de conducir al plantel superior lasallano le dijo a UNO Santa Fe que "Este año continuamos en el plantel superior. Siguen Miguel Alonso, Lisandro Mateo, y se suman Ernesto Rudi, Federico Sbodio, Fernando Sarricchio y Matías Novelli. Como coordinador de la preparación física Alejandro Beber".

"Como objetivo del club se planteo trabajar y poder plasmar lo que se viene realizando año tras año. Con una acumulación de trabajo importante, que esperemos que pueda dar sus frutos este año. Apuntamos a seguir creciendo, en lo que venimos haciendo, en cantidad y calidad de jugadores" aseguró el entrenador de la entidad Colegial.

"También apuntamos a la predisposición para los entrenamientos, en los recursos que tiene el club, que están ordenados, y que están volcados a lo que es el plantel superior y en los juveniles. Lógicamente con la importancia que siempre nos ha caracterizado al bloque de infantiles" explicó el entrenador lasallano.

El ex capitán del conjunto de Cabaña Leiva comentó que "Consideramos que el crecimiento integral que se viene realizando se tiene que ver reflejado en los tres bloques. En el superior, que es el que representamos nosotros, que también es un poco la vidriera del club, tiene esa linda presión de hacer lo mejor posible. Es un trabajo de acumulación y de varios años".

image

"En cuanto a la pretemporada la vamos a hacer acá en Santa Fe, aprovechamos que las instalaciones del club están en excelentes condiciones para hacer un buen trabajo. El predio de Cabaña Leiva nos da las prestaciones que necesitamos, y tenemos armados tres partidos amistosos. El 21 de febrero con San Martín en Villa María, el 28 recibimos a San Carlos, y el 7 de marzo, vamos a jugar con Santa Fe Rugby en Sauce Viejo" explicó sobre la intensa pretemporada que ya comenzó y que tendrá varios amistosos.

LEER MÁS: Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

Por último, Leo Cipriani resaltó que "Se ha armado una linda y exigente pretemporada, con buenos partidos amistosos, para seguir creciendo, se han sumado muchos chicos de la M19, así que buscamos la integración de todos, e ir paso a paso viendo como nos desarrollamos y como vamos creciendo. El objetivo es llegar en condiciones al comienzo del torneo que va a ser muy duro".

El staff del plantel superior es el siguiente:-Head Coach: Leonado Cipriani-Entrenadores: Lisandro Mateo, Miguel Alonso, Federico Sbodio, Matías Novelli, Ernesto Rudi y Fernando Sarricchio.-Coordinación física: Alejandro Beber-Coordinación deportiva: Diego Coronel-Managers: Víctor Volpato, Ignacio Micocci, René Chávez, Iván Hirai, y José Wisniewski.-Kinesiólogos: Gustavo Barreto, Julián Folasco, Francisco Vivas y Gaspar Marino.