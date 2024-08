Las mejores aplicaciones para estudiantes: herramientas digitales para universitarios en 2024

Hoy en día, es difícil imaginar que los estudiantes universitarios puedan estudiar bien sin un software moderno. La pandemia cambió la realidad educativa y no sólo eso. Los estudiantes tuvieron que adaptarse al aprendizaje en línea utilizando Google Meet, Trello, Google Docs y otras herramientas. Gracias a ellas, los alumnos se mantuvieron flexibles y pudieron dominar sus asignaturas con eficacia.

1. Aplicaciones de Gestión del Tiempo

Muchos estudiantes no consiguen cumplir los plazos ya que tienen que cubrir muchas obligaciones. Por eso, es vital aprender a llevar al cabo todas las tareas sin agotarse y sin sacrificar la calidad. El estudio eficiente se hace realidad cuando se utilizan apps tan populares como Todoist, To do list o Google Calendar. Los estudiantes de último curso destacan los siguientes beneficios de estas geniales herramientas:

Ver todas las tareas en un mismo lugar permite a los estudiantes ser responsables. Además, hay etiquetas que ayudan a priorizar las tareas.

Mayor productividad. Uno ve un objetivo y lo alcanza con la ayuda de recordatorios y plazos establecidos.

Menos estrés. No hay que preocuparse cuando sabes que todas las tareas están organizadas y todos los plazos se cumplen.

Acceso y flexibilidad. Estas herramientas son fáciles de sincronizar con otras apps y software. Simplifican la planificación y acceso en cualquier momento y lugar.

Las herramientas de gestión del tiempo enseñan a los estudiantes a priorizar sus obligaciones. Esta habilidad es imprescindible en el acelerado mundo laboral actual.

2. Resumir Documentos con IA

En todas las universidades hay que llevar al cabo proyectos de investigación. La escritura académica exige datos y pruebas. A menudo, los estudiantes tienen que leer voluminosos libros y artículos científicos para encontrar información valiosa y relevante.

La mayoría de las editoriales utilizan archivos PDF para publicar datos en línea o crear libros para descargar. Utilizan IA para resumir PDF porque estos archivos consumen poco espacio en sus almacenamientos virtuales en la nube.

Hay aplicaciones que resuelven el problema de gestionar grandes volúmenes de material científico. Los educadores y los estudiantes también se benefician de este tipo de herramientas. Por ejemplo, IA para resumir PDF de PDF Flex permite a sus usuarios ahorrar tiempo y energía vital de la siguiente manera:

Reescribe y traduce textos para una mejor comprensión del contenido.

La herramienta resume la información para que los lectores capten rápidamente el mensaje clave.

A través de un chat AI se pueden encontrar los detalles necesarios.

En conclusión, es una gran herramienta de revisión de contenidos. Los estudiantes pueden analizar y sistematizar muchas fuentes en un par de horas. Gracias a ello, pueden crear una sección de bibliografía impresionante, apoyar sus ideas de investigación con hechos verificados y encontrar una idea única para sus trabajos de investigación.

3. Plataformas de Colaboración

Muchos alumnos estudian en línea. Pero los profesores les hacen trabajar en grupo. Los colegios asignan proyectos en grupo para preparar a los niños para el mundo laboral. Los estudiantes pueden utilizar apps para trabajar juntos. Estas apps como Microsoft Teams, Slack, Trello y Google Workspace son de gran ayuda.

Hoy en día, diferentes plataformas ayudan a los estudiantes a mejorar el rendimiento académico en equipo. Estas herramientas ofrecen las siguientes ventajas a sus usuarios:

Los estudiantes pueden trabajar de forma sincrónica en un mismo lugar a distancia.

Todos los miembros pueden compartir eficazmente las responsabilidades y marcar las tareas terminadas.

Los participantes pueden discutir y comentar el trabajo de los demás.

Pueden fijar plazos y seguir el progreso de la realización del proyecto

Los estudiantes siguen siendo flexibles, ya que estas herramientas son compatibles con la mayoría de los dispositivos

Estas herramientas ayudan a los alumnos a trabajar juntos. Resuelven disputas y se escuchan unos a otros. Encuentran formas únicas de resolver sus problemas.

4. Herramientas de Estudio y Anotación

Tomar apuntes permite a los estudiantes recordar información esencial cuando investigan. La mayoría de los estudiantes acuden a la tecnología educativa digital para tomar apuntes. Dicha tecnología es compatible con Android, iOS y Windows, lo que facilita el acceso a diferencia de los cuadernos de papel que uno puede dejar en casa. Además, los apuntes son eficaces a la hora de priorizar tareas.

Las herramientas más populares son Evernote, Notion y OneNote. Proporcionan a los estudiantes las siguientes ventajas:

Integración multimedia,

Mayor organización,

Reducción del desorden,

Mejor colaboración y uso compartido,

Repaso y revisión eficaces.

Este tipo de software educativo ayuda a los estudiantes a localizar, organizar y revisar información para sus trabajos de investigación. También son eficaces para la preparación de pruebas y exámenes.

5. Recursos de investigación y referencia

Los trabajos académicos no sólo requieren un contenido válido y único, sino también un formato adecuado. Es imprescindible para la bibliografía y las citas dentro del texto. Existen los estilos de formato MLA, APA, Harvard, Chicago, IEEE y otros. Difieren en espacios, márgenes, fuentes y otros detalles.

Por suerte, existen aplicaciones para estudiantes que ayudan a citar fuentes rápidamente. Basta con encontrar un buen generador de citas que ofrezca el formato requerido. Basta con introducir los datos necesarios o una URL y el sistema genera las citas.

Conclusión

Diversas herramientas digitales pueden ahorrarles tiempo y esfuerzo a los estudiantes. Permiten a sus usuarios mejorar la colaboración en equipo y la productividad individual. Gracias a estas herramientas, los estudiantes pueden optimizar su experiencia de aprendizaje, ser organizados y equilibrar su vida académica y personal.