Los interrogantes de Madelón de cara al Clásico

A cuatro días del Clásico, el técnico tatengue Leonardo Madelón mantiene varias incógnitas respecto a lo que será la formación titular. Lo único claro es el esquema, ya que mantendrá el 4-4-2 y ratificará en la delantera a Nicolás Mazzola y Walter Bou.

Pero tanto en el arco, como en la defensa y la zona media persisten algunas dudas. La primera de ellas tiene que ver con la presencia de Marcos Peano o en su defecto la vuelta de Sebastián Moyano.

El joven arquero atajó los últimos tres partidos, pero ante Aldosivi cometió un grosero error que le permitió al Tiburón descontar. Y en el cotejo ante Arsenal fue responsable del primer tanto que anotó el elenco del Viaducto, además de recibir cuatro goles.

En el único partido que mantuvo el arco en cero fue ante Rosario Central, pero no tuvo demasiado trabajo, ya que casi no fue exigido. En contrapartida, el rendimiento de Moyano en el arco fue más que aceptable.

Por estas horas, el DT analiza seriamente quien será el arquero ante Colón, las chances están parejas y habrá que esperar la práctica de este jueves en el estadio cuando el plantel lleve adelante la práctica de fútbol.

Por su parte, en la defensa será exigido Damián Martínez quien no estuvo ante Aldosivi por una molestia muscular. En principio no tendría problemas en ser de la partida, pero por las dudas quieren observar cómo responde. No obstante, en esa posición está Brian Blasi quien viene de jugar un gran partido con gol incluido.

En la mitad de la cancha, están los principales interrogantes, Ezequiel Bonifacio será el carrilero por derecha, Jalil Elías sería uno de los volantes centrales y el restante tiene a dos candidatos: Javier Méndez y Nelson Acevedo.

El uruguayo correría con alguna ventaja, pero tampoco se puede descartar la presencia del chaqueño más acostumbrado a esta clase de partidos. Mientras que la otra duda pasa por el carril izquierdo.

Contra Aldosivi arrancó Cavallaro pero se retiró lesionado con un fuerte traumatismo en la rodilla izquierda. Evolucionó con el correr de las horas, pero aún tiene la zona inflamada.

Estaría a disposición del cuerpo técnico para el domingo, pero la realidad indica que no llegaría al 100%. Por ese motivo, Gabriel Carabajal tiene más chances de ser titular por la banda izquierda.

Así las cosas, por estas horas hay varias cuestiones por definir y seguramente este jueves en el estadio comenzarán a cristalizarse. En consecuencia, es prematuro pensar en una formación titular.