Los inversores se lanzan a SolStaking: descubre cómo ganan más de 800 XRP al día

Uno Santa Fe | XRP

9 de diciembre 2025 · 00:05hs
Un alto ejecutivo de Ripple ha lanzado una clara advertencia: para que XRP siga siendo competitivo en el próximo ciclo de mercado, su velocidad de ejecución debe alcanzar a la de Solana. Mientras tanto, los inversores astutos ya están utilizando una estrategia de staking diferente para ganar más de 800 XRP al día, independientemente de la volatilidad del mercado.

Ripple reconoce la ventaja técnica de Solana

El alto ejecutivo de Ripple, Luke Judges, publicó recientemente un análisis que causó conmoción en la comunidad XRP. Su mensaje fue contundente:

En comparación con Solana y otras cadenas de bloques de alto rendimiento, XRP sufre retrasos en la ejecución, y esta brecha de rendimiento podría costarle mucho a XRP en el próximo ciclo alcista.

Judges, quien anteriormente contribuyó al desarrollo de Solana, destacó tres factores que explican el dominio de Solana en DeFi:

Velocidad de ejecución excepcional

Una experiencia de desarrollador altamente optimizada

Un ecosistema diseñado para una rápida iteración e innovación

Contrariamente a la creencia popular, el éxito de Solana no se debe a una tecnología impecable, sino a la ingeniería práctica y a una iteración acelerada.

Para XRP, los desafíos son claros:

El XRP Ledger necesita una mayor programabilidad, actualmente muy por detrás de los entornos de contratos inteligentes de Solidity y Rust.

El modelo de incentivos para validadores requiere una reforma para atraer a más participantes. El ecosistema XRP carece de impulso de crecimiento: pocas dApps, una base de desarrolladores pequeña y casi nula actividad DeFi.

Esta evaluación interna revela una dura realidad para los tenedores de XRP a largo plazo:

XRP cuenta con una infraestructura sólida y casos de uso institucionales sólidos, pero su evolución técnica podría tardar varios trimestres, o incluso años.

En un mercado donde la velocidad es clave, este retraso se convierte en una verdadera preocupación.

SolStaking: Una estrategia dual para inversores en XRP

Dada esta incertidumbre, muchos tenedores de XRP están adoptando una estrategia doble:

Mantener XRP para una posible apreciación a largo plazo

Obtener ingresos diarios en criptomonedas a través de plataformas como SolStaking

Este enfoque está ganando terreno porque corrige el desequilibrio actual entre riesgo y recompensa.

Los avanzados ciclos de staking de SolStaking permiten a los usuarios ganar más de 800 XRP al día, creando un flujo de ingresos predecible que no está ligado a las fluctuaciones de precios.

Esto ofrece a los inversores tres ventajas tácticas principales:

Mantener la exposición al potencial alcista de XRP sin vender

Obtener ingresos diarios estables que pueden reinvertirse o diversificarse

Compensar el "costo de espera" a medida que el ecosistema de XRP se actualiza lentamente

Por qué SolStaking funciona para inversores centrados en los ingresos

SolStaking funciona a través de un sistema totalmente automatizado:

Sin configuración técnica

Sin hardware de staking

Sin gestión manual

Los usuarios simplemente depositan activos, seleccionan un ciclo de staking y reciben pagos diarios automáticos. La plataforma también integra seguridad de nivel institucional, incluyendo monitoreo continuo, protección multicapa y compatibilidad con una amplia gama de las principales criptomonedas, lo que permite a los usuarios diversificar su estrategia de ganancias fácilmente.

Sitio web oficial: https://solstaking.com

Negocios y cooperación: [email protected]

