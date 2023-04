Martín Carrizo apuesta a competir a nivel internacional

El nadador de Banco Provincial buscará afrontar las tres pruebas internacionales de aguas abiertas, las cuales no forman parte del circuito de World Aquatics, ex FINA, que ya no promociona competencias de largo aliento. Igualmente, Canadá, Macedonia y Capri-Nápoles se siguen haciendo, y el objetivo es estar en las tres, pero para ello requiere de apoyo gubernamental y también del ámbito privado.

"Las sensaciones son las de seguir entrenando y compitiendo, la palabra competir es un término que está bastante ausente en Santa Fe. Me parece que fue muy poca la competencia que hubo en aguas abiertas este año. Algo que no es bueno para el deportista que quiera crecer en esta disciplina. Porque pileta podemos decir que hay muchos torneos, pero en aguas abiertas, una sola carrera después de cuatro meses" le dijo Martín Carrizo a UNO Santa Fe.

image.png El nadador santafesino viene de competir en el selectivo de aguas abiertas realizado en Santo Tomé.

El talentoso nadador santafesino aseguró que "el año pasado, la preparación para la Santa Fe-Coronda fue muy buena, fue buscar sumar metros, distancia y fortalecer el aspecto mental. Faltando poco tiempo para la competencia se bajan las cargas de metros, y mantener lo que es una velocidad y fuerza para llegar bien. Fue una prueba dura, nada fácil, la cual se hizo en noviembre, diferente a como se hace siempre, con temperaturas del agua diferentes".

En el mismo sentido describió que "en esta ocasión el agua estaba más fresca, para otros más fría, y en mi caso, creo que pude tolerarlo, y eso me reconforta porque el deportista tiene que atravesar dificultades, desde lo físico y mental, y en lo que es aguas abiertas, frío, olas, viento, todo lo que es las cuestiones extras, el deportista debe saber sobreponerse, y creo que ese fue un aspecto para una competencia como la Coronda".

En la Santa Fe-Coronda 2022, Tronco ocupó la cuarta ubicación, y según su testimonio "quedé satisfecho con el maratón que hice, espero poder correrlo este año nuevamente, lograr un mejor resultado, y para eso hay que competir. Cuando hablo de competir, hay que salir a viajar a competir afuera. Si hablamos de ir al exterior hay que hablar de dólares, y en eso estamos, tratando de tener la mayor ayuda posible, cosa que no es fácil".

image.png Canadá, Macedonia y Capri-Nápoles son las competencias internacionales que busca estar presente.

Tras su participación en la más linda del mundo, Carrizo descansó muy poco y enseguida retomó los entrenamientos. "Después de Santa Fe-Coronda me tomé una semanita de descanso, y después volví paulatinamente a los entrenamientos. Traté de nadar en el río para no perder lo que es la habitual sensación de lo que es las aguas abiertas. Tiraba una o dos horas, que es la distancia 5 y 10 kilómetros en el río. Eso fue durante los cuatro meses en que no hubo una sola carrera. Algo que conspira contra la motivación del nadador".

En cuanto al selectivo que se desarrolló en Santo Tomé, en la cual el nadador de Banco Provincial finalizó cuarto, indicó que "la carrera fue muy rápida, un ritmo muy exigente desde la segunda hasta la séptima vuelta. Pude terminar cuarto, no es que estoy satisfecho, pero dentro de todo estuvo bien. El Salado corre un poco en contra, estaba tirando muy fuerte, y nos ayudó a hacer una linda carrera".

El desafío de competir internacionalmente

Finalizada la temporada de verano en nuestro país, Carrizo se prepara para afrontar las competencias del circuito internacional, y para ello necesita ayuda. Es decir, el apoyo gubernamental y privado para hacer frente a su agenda deportiva. "Mi objetivo es poder competir en aguas abiertas a nivel internacional. Poder hacer el circuito afuera, para estar un poco con mayor confianza. La apuesta es hacer Canadá, todo sabemos que es una carrera larga, dura y fría, con lo cual el nadador debe saber que va a una prueba de fuego. Si cuento con el apoyo suficiente después iría a Europa, para hacer Macedonia y Capri-Nápoles".

image.png El nadador de Banco Provincial, culminó cuarto en el selectivo y en la 46ª Maratón Santa Fe-Coronda.

"Este año se pudieron concretar tres carreras del circuito costero de aguas abiertas, en Rincón, Arroyo Leyes y San Javier. Son esas pruebas muy lindas, ya que es donde se forma el nadador desde chico, y para los que están fuera de un circuito poder ingresar para mantenerse en estado. En mi caso tengo prohibido acercarme a esas carreras, ya que no son para Federados. Creo que habría que buscar la forma para no dejar de lago a aquellos que entrenamos todo el año y necesitamos competir" explicó Carrizo sobre lo que fue el exitoso circuito costero de aguas abiertas, del cual él, como federado, no puede participar.

Carrizo aprovechó la oportunidad para agradecer a aquellos que lo acompañan en su carrera deportiva. "Debo agradecer al club Banco Provincia, a la subcomisión de natación, que me apoya durante todo el año. A mi hermano, que me guió y alimentó en la Santa Fe-Coronda, a mi familia entera, a Mercedes Dumont, a mi psicólogo Javier Molina, y al sindicato de Luz y Fuerza".