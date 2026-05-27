McDonald's celebra el Día de la Hamburguesa con una promoción imperdible: 2x1 en McCombos seleccionados

Este jueves 28 de mayo, la cadena de restaurantes se suma a una nueva edición del Día de la Hamburguesa con una propuesta especial para los fanáticos: durante 24 horas, quienes compren a través de la App oficial podrán acceder a un 2x1 en McCombos Medianos seleccionados .

La promoción estará vigente durante todo el día, desde las 00:00 hasta las 23:59 , y será válida exclusivamente a través de la App de McDonald’s Argentina , mediante cupón y la modalidad Pedí y Retirá .

A través de esta acción, la marca invita a sus clientes a celebrar una de las fechas más esperadas por los fanáticos de las hamburguesas, combinando sus productos más elegidos con beneficios exclusivos en su ecosistema digital.

¿Cómo funciona?

Ingresá a la App de McDonald’s, disponible para iOS y Android.

Seleccioná el cupón del Día de la Hamburguesa.

Elegí uno de los McCombos Medianos incluidos en la promoción.

Realizá tu pedido a través de la App.

Retiralo en el restaurante seleccionado y disfrutá tu 2x1.

El beneficio aplica únicamente en McCombos Medianos seleccionados y no permite agrandar el combo. Cada usuario podrá canjear hasta 5 cupones por ítem y podrá acumular distintos 2x1 dentro de la promoción.

Además, durante la jornada habrá propuestas especiales en McDelivery y en distintas plataformas de delivery, para que más personas puedan sumarse a la celebración desde donde estén.

El Día de la Hamburguesa es una fecha icónica para McDonald’s y una oportunidad más para agradecer a sus clientes con una propuesta pensada para disfrutar, compartir y celebrar el sabor de una de las comidas más elegidas en todo el mundo.