El Concejo Municipal sancionó la ordenanza 13.123, que reforma el Régimen de Infracciones y Penalidades. A partir de ahora, los animales deberán viajar en la parte trasera con arnés o en caniles. Además, el abandono y la crueldad serán considerados faltas autónomas con severas sanciones económicas y comunitarias.

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una profunda y vanguardista reforma al Régimen de Infracciones y Penalidades local a través de la sanción de la ordenanza Nº 13.123. La nueva legislación no solo busca blindar la seguridad vial en las calles de la capital provincial, sino que introduce un giro conceptual histórico en la legislación local: el reconocimiento del bienestar intrínseco de las mascotas (animales de compañía), dejando atrás la vieja mirada jurídica que los consideraba meros objetos de distracción.

El cambio más inmediato para los conductores santafesinos es la prohibición absoluta de trasladar mascotas en el asiento delantero de cualquier vehículo motorizado, una práctica habitual pero de altísimo riesgo que ahora será fuertemente penalizada.

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Los fundamentos: el "efecto celular" y el peligro del impacto

La directora del Tribunal de Faltas municipal, Ana Caprio, fundamentó la necesidad de esta reforma técnica y operativa detallando los peligros técnicos de llevar al animal en la cabina delantera:

“Lo que hace la reforma es dejar de ver al animal tan solo como un riesgo para la circulación vehicular y empezar a tener en cuenta su propio bienestar. La presencia de una mascota adelante genera una distracción psicofísica al volante idéntica a la que produce el uso del teléfono celular”, alertó la funcionaria.

Asimismo, Caprio hizo hincapié en la supervivencia de la propia mascota: ante una desaceleración brusca o una colisión, el sector delantero es una zona crítica donde el despliegue del airbag o el impacto contra el parabrisas y el torpedo del auto provocan lesiones severas o la muerte instantánea del animal.

El nuevo protocolo de traslado y las sanciones

A partir de la promulgación de la ordenanza 13.123, los propietarios de animales deberán readecuar la logística de viaje bajo dos únicas modalidades permitidas:

En el asiento trasero: Sujetos de forma obligatoria mediante un arnés de tres puntos o cinturón de seguridad adaptado para mascotas acoplado al enganche original del auto.

En la zona de carga/baúl abierto o habitáculo posterior: Ubicados dentro de cajas transportadoras (caniles) que estén debidamente fijadas para evitar desplazamientos.

Escala de multas en Unidades Fijas (UF)

El otro gran hito de la reforma es la incorporación del maltrato y el abandono como infracciones autónomas dentro del código de faltas municipal. Los valores de las multas se indexan a través de Unidades Fijas (UF) y su gravedad final dependerá de variables como la reincidencia, la crueldad de la acción o el tamaño del animal afectado:

Monto mínimo: se fijó en 50 UF, lo que representa un valor aproximado de 100.000 pesos.

Monto máximo: podrá escalar hasta las 500 UF, alcanzando el millón de pesos para las faltas más graves.

Controles viales y cómo denunciar el maltrato en los barrios

Para garantizar la aplicabilidad de la norma, la Secretaría de Control de la Municipalidad comenzará a diagramar operativos de inspección vehicular específicos y aleatorios en avenidas y puntos neurálgicos de la ciudad.

Sin embargo, desde el Tribunal de Faltas aclararon que el control estatal en la vía pública debe complementarse de forma directa con el compromiso de la ciudadanía dentro de las vecinales para erradicar hechos de crueldad o desamparo en propiedades privadas o descampados.

Canal de denuncia vecinal: los ciudadanos que detecten infracciones a la ordenanza, abandono o situaciones de maltrato pueden denunciarlo telefónicamente a la línea de atención gratuita del municipio: 0800-777-5000.

Procedimiento: una vez ingresado el reporte al sistema centralizado, inspectores del área de Control y de Sanidad Animal se presentarán en el lugar indicado para constatar la irregularidad, rescatar al ejemplar si fuera necesario y labrar el acta de infracción correspondiente para dar inicio al proceso judicial de faltas.