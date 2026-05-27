Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por "vicios" paritarios

El sindicato radicó un segundo pedido de sanción ante el Ministerio de Trabajo provincial tras el desplante del Ejecutivo local a las audiencias de conciliación . Advierten que la multa podría calcularse por cada uno de los 270 empleados de la planta.

El conflicto entre la Asociación de Sindicalistas y Empleados Municipales (Asoem) y el Ejecutivo de Sauce Viejo , lejos de encontrar vías de solución, escaló a niveles de máxima tensión jurídica y administrativa.

El gremio presentó ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia un segundo y formal pedido de aplicación urgente de sanciones económicas severas contra la administración del intendente local, luego de que los representantes municipales faltaran por segunda vez consecutiva a la audiencia de conciliación obligatoria fijada por la cartera laboral.

La incomparecencia del Ejecutivo comunal, registrada el pasado jueves 14 de mayo, fue catalogada por la cúpula sindical como una "maniobra de obstrucción deliberada" hacia el accionar de la autoridad de aplicación.

LEER MÁS: Sauce Viejo: la Justicia exigió el fin de los bloqueos municipales pero Asoem mantiene el paro

El encuadre legal: multas millonarias atadas al salario mínimo

En el escrito técnico ingresado al Ministerio de Trabajo, los asesores legales de Asoem solicitaron la aplicación estricta de los apercibimientos contemplados en los artículos 41 y 42 de la Ley Provincial Nº 10.468. Debido a que el municipio ya arrastraba un dictamen previo de rebeldía, el gremio exigió que el cálculo de la multa se ejecute bajo la figura de reincidencia y de forma agravada.

La normativa laboral de Santa Fe estipula un piso y un techo para este tipo de sanciones institucionales:

Piso mínimo: medio Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por cada agente.

Techo máximo: un SMVM completo por cada trabajador en relación de dependencia de la administración afectada.

El impacto económico en las arcas públicas: teniendo en cuenta que el Salario Mínimo actual está fijado en $363.000 y cruzando ese dato con el Presupuesto Oficial 2026 de la Municipalidad de Sauce Viejo —que declara una planta activa de 270 trabajadores entre personal permanente, contratados y planta política—, la penalización económica de máxima podría rozar o superar los $98.000.000, un golpe financiero inédito para el municipio.

Derivación al fuero penal por hechos de violencia

La presentación sindical no se limitó al terreno de los incumplimientos paritarios. Asoem solicitó formalmente que los inspectores y jueces del Ministerio incorporen al expediente los antecedentes del conflicto que ya se tramitan en los tribunales ordinarios.

Específicamente, se hizo referencia a las actuaciones que sustancia el fuero penal por hechos de violencia y prácticas antisindicales denunciadas por los trabajadores los días 30 de abril y 20 de mayo de 2026. Según el gremio, estos episodios configuran un agravante directo que demuestra la vigencia de una conducta de hostilidad institucional permanente por parte de las autoridades de Sauce Viejo.

LEER MÁS: El intendente de Sauce Viejo Mario Papaleo calificó de "apretada mafiosa" las acciones del sindicato Asoem

La agenda oculta detrás de la paritaria local

Desde Asoem insistieron en aclarar que la parálisis en los servicios no responde exclusivamente a una puja por recomposición de haberes, sino a la negativa oficial de estructurar las condiciones de higiene y el medio ambiente laboral.

El pliego de reclamos bloqueado por el municipio exige la creación inmediata de:

Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (Ley 12.913).

Protocolos internos para el abordaje de consumos problemáticos.

Dispositivos de prevención y sanción de la violencia laboral interna.

Inversión edilicia en infraestructura, vestuarios y elementos de protección personal.