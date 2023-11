Movimientos sociales santafesinos esperan un bono de fin de año: "Si no hay, habrá movilizaciones"

Las organizaciones sociales, alerta por la llegada de Milei: "No vamos a estar dispuestos a perder más derechos".

"Yo creo que el gobierno nuevo va a seguir la misma línea del gobierno anterior, no va a sacar los programas sociales porque saben que es muy conflictivo. Seguramente las organizaciones nacionales van a pedir al gobierno que haya un bono, y el gobierno yo creo que lo va a dar. Y, si no lo da, seguramente habrá movilizaciones en cada lugar", pronosticó.

En esa misma línea, Sala consideró que "esta situación social no da para sacar 10 centavos más de la ayuda que se da, si no que todo lo contrario, hay que volcar más recursos, por lo menos hasta que se empiece a generar empleo"

"Este fin de año creo que es muy particular porque, no solamente hay cambio de gobierno, sino que también se va a llegar a una situación tremenda. Los índices de pobreza, cómo aumentan los alimentos, la gente sin laburo, pocas veces ha pasado", observó.

"Si vamos a medida de fondo, yo creo que está bien que se reconviertan los programas sociales en trabajo, porque es lo que se ha pedido siempre desde la mayoría de los movimientos. El programa social debería ser una emergencia que dure por un tiempo y que haya trabajo. No es que la gente cobre un programa social porque tiene ganas, porque le gusta, sino porque no hay otra salida", puntualizó Sala.

Nuestramérica

Por su parte el dirigente Gastón Restagno, del movimiento popular Nuestramérica manifestó a UNO Santa Fe la voluntad de las organizaciones de "sentarse en una mesa de diálogo", pero aclaró: "No vamos a estar dispuestos a perder más derechos, no vamos a dejar que ningún gobierno venga y haga retroceder todos los derechos conquistados de nuestro pueblo porque ya está bastante mal".

"Estamos trabajando en una mesa de crisis. Queremos presentarle algunos puntos al gobierno entrante y que pueda reconocer el laburo que se viene haciendo hasta ahora", reveló.

Restagno adelantó que esta misma intención de diálogo se replica con el nuevo gobierno provincial de Maximiliano Pullaro. Al respecto, indicó que el miércoles 19 de diciembre se llevará a cabo un congreso provincial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe.

"En Argentina si hay algo que no falta es gente trabajando. Se puede ver en cualquier portal de cualquier forma de medición que en Argentina no falta trabajo, faltan mejores condiciones laborales, tenemos la mitad de los trabajadores informales. El desafío es ver bien cómo podemos hacer para que esa mitad de trabajadores en la informalidad pasen a ser trabajadores formales con todos los derechos adquiridos y para eso nos van a encontrar", señaló.

Con respecto al triunfo de Milei, Restagno consideró que "hay que evitar enojarse con la sociedad".

"Yo veo que la gente quiere estar mejor y no es descabellado de eso. Necesitamos de mayor creatividad, de mayor autocrítica para llevar adelante nuestro programa, para llevar adelante lo que pensamos que puede ser la solución a diferentes problemas como la indigencia, el hambre, la mejora del poder adquisitivo, lograr un empleo y no caer en la informalidad del trabajo. Lograr mayores derechos y no retroceder ante todo el contexto que se viene, para mí, van a ser las claves de esta etapa", concluyó.