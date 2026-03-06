ChangoMâs invita a sus clientes a la "Gran Feria de Liquidación"

Del 6 al 8 de marzo, la cadena de retail ofrece miles de productos con descuentos imperdibles en bazar, decoración, electro, muebles y mucho Mâs, tanto en sus sucursales de todo el país, como en MâsOnline.

Con el objetivo de mejorar la propuesta de valor hacia los clientes, ChangoMâs, el super argentino que está en todo el país, presenta la Gran Feria de Liquidación. Se trata de una propuesta de compra en miles de productos con descuentos exclusivos en las categorías de bazar, electro, muebles, maquillaje, decoración del hogar, fragancias, indumentaria y accesorios para el automotor, entre otras.