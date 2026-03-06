Uno Santa Fe | Negocios

ChangoMâs invita a sus clientes a la "Gran Feria de Liquidación"

Del 6 al 8 de marzo, la cadena de retail ofrece miles de productos con descuentos imperdibles en bazar, decoración, electro, muebles y mucho Mâs, tanto en sus sucursales de todo el país, como en MâsOnline.

6 de marzo 2026 · 00:34hs
ChangoMâs invita a sus clientes a la Gran Feria de Liquidación

Con el objetivo de mejorar la propuesta de valor hacia los clientes, ChangoMâs, el super argentino que está en todo el país, presenta la Gran Feria de Liquidación. Se trata de una propuesta de compra en miles de productos con descuentos exclusivos en las categorías de bazar, electro, muebles, maquillaje, decoración del hogar, fragancias, indumentaria y accesorios para el automotor, entre otras.

Hasta el domingo 8 de marzo, los clientes tendrán a disposición descuentos del 60%, 50% y hasta 40% en diferentes productos para renovar el hogar y aprovechar miles de artículos a precios únicos en todas las sucursales ChangoMâs del país y a través de la plataforma de eCommerce MâsOnline.

#GranFeriaDeLiquidación #DescuentosImperdibles

Lo último

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Último Momento
Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

Ovación
El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional