El auge de las estadías breves: la tendencia global que se impone en la hotelería porteña

Esta modalidad se consolida como nueva forma de viajar en la ciudad. Microestancias por horas o por el día atraen a turistas en tránsito, viajeros corporativos y locales que buscan un respiro de lujo sin pasar la noche.

Buenos Aires es uno de los destinos más elegidos por turistas del interior del país, para una escapada corta, incluso de un solo día, ya sea para ponerse al día con el teatro, recorrer la agenda cultural porteña o simplemente disfrutar de una pausa en la ciudad. Al mismo tiempo, funciona como paso obligado para quienes viajan desde otras provincias para tomar un vuelo internacional o viajeros corporativos que necesitan una estadía breve antes de seguir camino.

Pensando en ellos, el day use o short stay se posiciona como la opción ideal para estas microestancias, ya que permite reservar por horas o solo por el día, brindando una solución a medida para estos viajeros que llegan agotados tras largos viajes o escalas y necesitan un espacio confortable para descansar o trabajar. Esta es una tendencia en crecimiento en la hotelería de primer nivel que concentra 1,9 millones de reservas anuales y puede aportar hasta un 10 % extra en ingresos para los hoteles .

si-buesc-lobby--21657_Classic-Hor

En ese contexto, Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, es una alternativa privilegiada. Uno de sus mayores atractivos es la ubicación estratégica: a unos 26 minutos en auto del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a apenas 5 km de Aeroparque Internacional Jorge Newbery y muy cerca de la terminal de Ómnibus y Trenes de Retiro, que conecta con todo el país.

Ser pasajero en tránsito no tiene por qué ser una experiencia de cansancio ni largas esperas en espacios incómodos. El short stay ofrece la posibilidad de transformar esas horas libres en un momento distinto: pasar el día en el hotel, aprovechar sus instalaciones premium y darse un respiro, convertir la pausa en un momento placentero y recargar energías antes de seguir viaje.

Pero esta propuesta no se limita solo a quienes están de paso. También es un plan ideal para quienes buscan un paréntesis de relax, ocio o deporte sin necesidad de hospedarse una noche. Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center invita a jugar al tenis o al pádel, nadar en alguna de sus piscinas o entrenar en el gimnasio.

Los viajeros pueden acceder a una experiencia gastronómica de primer nivel, ya sea en Buono Italian Kitchen Restaurant -que fusiona la cocina moderna con la tradicional trattoria italiana- o una propuesta más relajada en el Doce25 Lobby Bar.

si-buesc-hotel-facade--41161_Classic-Hor

El day use de Sheraton Buenos Aires se adapta a cada viajero que busca una experiencia distinta. Quienes necesiten dedicar esas horas al trabajo, podrán hacerlo en las Premium Offices, un espacio con todas las comodidades y servicios de un cowork. Mientras que, aquellos que busquen simplemente descanso, encontrarán habitaciones diseñadas para ofrecer el máximo confort, un verdadero refugio de lujo.

El día termina sin estrés, con la comodidad de un traslado privado al aeropuerto o la facilidad de reservar un taxi, asegurando que, después de disfrutar de todas las experiencias del hotel, el tránsito hacia el próximo destino sea ágil y sin complicaciones.

Esta opción ofrece un verdadero descanso urbano antes del próximo paso del viaje, donde cada detalle acompaña al viajero para que su pausa sea plena. Esta vivencia, más que una estadía breve y de paso, se presenta como una oportunidad para recargar energías, disfrutar del confort y transformar unas pocas horas en una verdadera experiencia. Así, incluso los viajes más cortos pueden convertirse en momentos memorables.

Para realizar reservas en Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, y conocer las nuevas habitaciones, comunicarse a [email protected].

nelly aristo 2

Acerca de Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center

Ubicado en el corazón de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center es un ícono de la hospitalidad en Argentina. Desde su inauguración en 1972, el hotel ha sido un referente de confort y elegancia, que ofrece experiencias gastronómicas de primer nivel y servicios diseñados para huéspedes de negocios y placer.