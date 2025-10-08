En este Día de la Madre, ChangoMâs y MâsOnline ofrece a los clientes un amplio surtido de regalos para aprovechar en categorías como indumentaria de marca propia H&G, calzado, bazar, accesorios de fitness y decoración entre miles de opciones más, para celebrar su día como se merece.
Los mejores regalos para el Día de la Madre están en ChangoMâs
Hasta el 19 de octubre, los clientes podrán aprovechar de una gran variedad de opciones de regalos en indumentaria, bazar y decoración con descuentos especiales, financiación en cuotas y promociones bancarias exclusivas, en todas las sucursales del país y en MâsOnline.
Por eso, hasta el 19 de octubre, los clientes que visiten las 93 sucursales ChangoMâs del país o compren a través de MâsOnline podrán aprovechar de 3 cuotas sin interés en la compra de toda la categoría de indumentaria femenina H&G, calzado y pijamas. Además, podrán acceder a 3x2 en medias y ropa interior con diseños exclusivos y variedad de talles y modelos para todas las edades.
En tanto, para aquellas Mamás cancheras y que les gusta hacer ejercicio, habrá opciones de 25% de descuento en la compra de carteras, billeteras y mochilas seleccionadas y 30% de descuento en accesorios de running, yoga y fitness. También la oportunidad de comprar con un 35% de descuento secadores y planchitas para el cabello de marcas profesionales y hasta 12 y 6 cuotas sin interés en la elección de fragancias especiales.
ChangoMâs y MâsOnline invitan a sus clientes a disfrutar de todo el surtido y elegir el mejor regalo para Mamâ en un solo lugar y al precio que mejor se ajuste al bolsillo de cada consumidor.