McDonald's refuerza su compromiso hacia la transparencia con su programa Puertas Abiertas

La compañía es la única del sector que invita de forma proactiva a sus clientes a recorrer sus cocinas y conocer cómo se preparan las hamburguesas más icónicas del mundo.

26 de septiembre 2025 · 10:12hs
McDonalds refuerza su compromiso hacia la transparencia con su programa Puertas Abiertas

En el Mes de la Transparencia de la Información, la cadena de restaurantes vuelve a poner en primera plana una de sus iniciativas más emblemáticas: Puertas Abiertas. Este es el programa exclusivo que desde hace años invita a los clientes a recorrer las cocinas de sus restaurantes y conocer de primera mano cómo se prepara el menú que millones de personas eligen a diario.

David Grinberg, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, afirmó: “En McDonald’s creemos que la confianza se construye con hechos. Por eso somos los únicos en la industria que abrimos nuestras cocinas de forma proactiva y permanente, para que todos puedan ver el cuidado y cariño que tenemos por cada ingrediente y proceso de nuestro menú”. Luego añadió: “Cuando las personas conocen esa obsesión que tenemos por la calidad y la seguridad alimentaria, su confianza y percepción de la marca mejora notablemente”.

“Los alumnos mostraron muchísimo interés durante el recorrido. Pudieron interactuar con los gerentes del local, quienes les explicaron cada detalle con gran paciencia, y valoraron cómo los procesos de calidad se relacionan con lo que aprenden en clase. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos, por la cual estamos muy agradecidos. Sin dudas, vamos a volver a repetirla con futuros alumnos en los próximos años”, expresó Paula Sol Pok, docente de la Universidad Católica Argentina.

Entre los puntos que más destacan quienes realizaron el recorrido se encuentran:

La carne de las hamburguesas, 100% de res de la mejor calidad, proveniente de ganaderías ubicadas en la Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

La optimización de la cadena de producción de los alimentos, donde cada insumo que ingresa es tratado con suma eficiencia y bajo procesos claramente definidos que aseguran su correcta manipulación, cocción y tiempos de uso. Estos procedimientos permiten cumplir de manera rigurosa con las normas de sanidad y calidad alimentaria.

Los vegetales frescos, cultivados en tierras fértiles de Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Salta y Jujuy.

Las icónicas papas fritas de la marca, que además de cumplir con estrictos estándares y controles en su producción, una vez en la cocina se preparan con el tiempo justo de cocción, logrando siempre el equilibrio perfecto: crocantes por fuera y tiernas por dentro.

Para más información sobre la iniciativa, visita arcosdorados.com/puertas-abiertas

